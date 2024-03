Ošklivé zranění. Švábíková čekala, soupeřka si v šuplíku zlomila kotník

Amálie Švábíková upevňuje svou pozici mezi elitou. Vloni získala bronz na halovém mistrovství Evropy v Istanbulu a dostala se i do finále na letním MS v Budapešti. V Glasgow si vyrovnala nejlepší výkon sezony 465 centimetrů.

Právě před jejím pokusem na klíčové výšce ale byl závod na dlouho přerušen kvůli děsivému zranění Margot Chevrierové. Francouzce se skok nepovedl a při pádu k zemi se dostala mimo doskočiště a tvrdě narazila do oblasti takzvaného šuplíku, kam závodníci před pokusem umisťují tyč.

Televizní kamery se nepříjemné scéně vyhýbaly, ale hala v Glasgow sledovala, jak o zraněnou tyčkařku pečují záchranáři. Chevrierová byla nakonec odvezena z plochy a jela přímo do nemocnice. Z ní pak poslala na Instagram fotku, jak leží s nohou v sádře. Oznámila, že utrpěla otevřenou zlomeninu kotníku, a že ji čeká operace. Na stehno si fixou napsala: „Paříž 24, budu skákat.“

Zraněná Margot Chevrierová věří, že stihne olympiádu v Paříži • Foto Instagram

Ještě před finále tyčky se zranila Kanaďanka Alysha Newmanová a pak brzy odstoupila i finská evropská šampionka Wilma Murtová.

„Soutěž se už od začátku vezla v takovém blbém duchu pro ostatní holky,“ řekla Švábíková pro svazové stránky. „Už od začátku Alysha Newmanová nemohla nastoupit kvůli zranění, pak Wilma Murtový musela ukončit kvůli zranění a pak ještě ta Margot Chevrierová, která spadla do šuplíku a něco si udělala. I pro mě trochu štěstí, že všechny favoritky odpadaly, ale to se nedá nic dělat, je to sport, je to skok o tyči.“

Švábíková první pokus po dlouhém čekání nezvládla a laťku nepřeskočila ani podruhé. Na třetí pokus se ale zkoncentrovala a zachránila se v soutěži. Hranice 465 centimetrů jí vynesla šesté místo.

„Byl to dobrý skok. Jsem ráda, že jsem na tyči zapracovala, že jsem udržela nervy na pochodu, a že to tam padlo,“ uvelda Švábíková.

Na další výšce 475 centimetrů, která by znamenala její osobní rekord, už neuspěla.

„Je to skvělé šesté místo na mistrovství světa. Vyrovnaný season best se počítá, takže jsem spokojená. Na druhou stranu jsem na sebe trošku naštvaná, že jsem zabalila dva pokusy na čtyři sta sedmdesát pěti,“ hodnotila Švábíková.

Krsek: Štafetu ještě dám

Šesté místo vybojoval v sobotu večer i čtvrtkař Matěj Krsek, který se musel prát s nevýhodnou první dráhou. Zaběhl solidní čas 46,47. Po seběhu se snažil ještě své umístění vylepšit, ale nevyšlo to.

„Byl na tom postavený můj plán, ale všichni závodníci měli sil dost, nepodařilo se mi žádného předběhnout. Ale i tak to beru jako skvělý úspěch. Šesté místo na mistrovství světa jsem si před půl rokem nedokázal představit,“ hodnotil Krsek pro svazové stránky.

Krsek už má na šampionátu za sebou páteční rozběh a semifinále a sobotní finále. V neděli ho ale ještě čekají možná dva běhy ve štafetě.

„Po finále si troufnu říct, že to zvládnu: Cítím, že to ještě dám,“ usmíval se Krsek.