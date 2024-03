Uhněte s těmi hráběmi! (Další) bizár od Jamajčana. Svobodův last dance

První pokus McLeodovi nevyšel, takže pro postup do velkého finále musel zabojovat. Když se ale blížil k doskočišti, v písku ještě dva pořadatelé shrabávali povrch. Muži v poslední chvíli uskočili a McLeod doletěl na 794 centimetrů, které by mu zaručovaly postup do finálové osmičky. Po několika minutách protestů rozhodčí pokus uznali a McLeod se mezi nejlepší dostal.

Ještě slavnější pokus předvedl Jamajčan ve finále loňského mistrovství světa pod otevřeným nebem v Budapešti. Tehdy se odrazil, ve vzduchu se ale přetočil a k překvapení publika dopadl do písku po rukou.

Ve finále pak McLeod skočil 821 cm a skončil třetí, jen o centimetr za Miltiadisem Tentogluem, který obhájil titul. 822 cm dosáhl i Mattia Furlani, jenž bral stříbro.

Juškovi scházelo 11 cm, Svoboda nedoběhl

Čeští atleti zažívali během sobotního dopoledne v Glasgow o něco méně zábavné chvíle. Dálkař Radek Juška v úvodních dvou sériích přešlápnul, ve třetím pokuse sice předvedl zdařilý pokus, ale 768 centimetrů mu na postup do finálové osmičky nestačilo. Scházelo mu přitom pouhých 11 centimetrů. Skončil čtrnáctý.

Devětatřicetiletý veterán Petr Svoboda měl v rozběhu závodu na 60 metrů překážek problémy už krátce po startu a po třetí překážce s bolestivou grimasou zastavil.

„Udělal jsem tam technickou chybu, kterou jsem se snažil vyrovnat. Prostě last dance…“ řekl Svoboda temně České televizi. „Něco mě píchlo v předním stehně, jak jsem se to snažil udržet. To je furt něco, je mi to líto.“

Jeho mladý nástupce Štěpán Schubert doběhl do cíle v čase 7,88 a do semifinále nepostoupil.

„Nejsem spokojený. Věřil jsem si na víc, ale jsou to překážky. Myslím, že nějaké zkušenosti už mám a měl bych předvést něco lepšího. Nervozita není horší než na mládežnických akcích, prostě to nevyšlo,“ uvedl Schubert pro ČT sport.

Dva vícebojaři z tréninkové skupiny šampiona Romana Šebrleho začali šampionát na hladké šedesátce, Vilém Stráský (6,95) byl po první disciplíně šestý, Ondřej Kopecký (7,10) jedenáctý.

Dál nepostoupila ani sprinterka Karolína Maňasová, která předvedla v rozběhu výkon 7,27 sekundy, což jí na postup do večerního semifinále nestačilo.