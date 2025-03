HMS v atletice 2025: program a nominace českého týmu

Halové mistrovství světa se koná od 21. do 23. března v čínském Nanjingu. Do Číny letí 11 českých reprezentantů včetně vicemistra Evropy ve skoku do výšky Jana Štefely. O medaile bude usilovat i tyčkařka Amálie Švabíková. Podrobnosti o programu, české nominaci a další informace naleznete v článku.