Duplantis a Holloway píší historii svých disciplín. Jako první mají třetí zlato v řadě z HMS

Sobota byla na HMS v atletice znamením velkých hvězd. Do Nan-ťingu celá plejáda sportovních celebrit cestu nevážila, ale tyčkař Armand Duplantis (25) a překážkář Grant Holloway (27) se do Asie vydali. A svým nástupcům vystavili jednu velkou čínskou zeď. Oba se totiž stali potřetí v řadě halovými mistry světa ve svém řemesle jako první v historii svých atletických odvětví.

Bělehrad 2022, Glasgow 2024 a nyní Nan-ťing. Tři různé destinace, které přinesly zlatý úspěch dvěma z nejlepších atletů současnosti. I kdyby v Číně byla absolutní světová špička, Grant Holloway by jako olympijský vítěz na 110 metrů překážek a trojnásobný mistr světa pod širým nebem byl favoritem number one.

Od rozběhů dával najevo, že žádné debaty nepřipustí. Navíc mu nahrály i okolnosti v semifinále. Říkalo se, že jestli lídra letošních světových tabulek může někdo potrápit, nebo dokonce překonat, mohl by to být Polák Jakub Szymański, který jel do Číny jako čerstvý halový mistr Evropy a jeho letošní maximum 7.41s bylo jen kousek za Hollowayem.

Jenže Polák ve svém semifinálovém běhu klopýtl o poslední překážku a zbrdil se natolik, že do finále ani nepostoupil. V Číně rekordy nepadaly, ale i tak finálový výkon 7.42s rodákovi z Virginie stačil na titul. Stříbro vybojoval Francouz Wilhem Belocian, radost v hale podpořil i bronz domácího Číňana Junxi Liu.

Holloway tak potvrdil svou výjimečnost, když v hale na šedesátce s překážkami neprohrál už deset let, a kdyby jezdil na HMS dříve, byl by na tom pravděpodobně lépe než muž, se kterým by teoreticky po sobotě mohl slavit.

Jestli je Holloway fenomén mezi překážkaři, o Duplantisovi mezi tyčkaři to platí dvojnásob. Je fakt, že Švéd si tak dlouho neporazitelnost v hale nehýčká. Naposledy padl začátkem roku 2019 na jednom ze zámořských mítinku. Je rodákem z Louisiany a reprezentuje Švédsko po své mamince.

On je fenoménem číslo jedna a největší star, která do Číny mohla přicestovat. Borec, který ještě relaxuje v tyčkařském sektoru, když mnozí jeho soupeři už vypadávají, to je jeho vizitka. Světový rekordman, kvůli kterému dokonce vznikají studie a výzkumy, čeho je lidské tělo schopné právě ve skoku o tyči. Objevují se názory, že v Duplantisových schopnostech by do budoucna mohla být výška 6.50m.

V Nan-ťingu se ale spokojil se skromnějším výkonem. Na třetí zlatou z HMS v řadě mu stačila meta 6.15m. Nikdy v minulosti ho ale nikdo tolik neprohnal jako v Číně nadaný Řek Emmanouil Karalis. Duplantis sice v Bělehradě před třemi lety zdolal laťku ve výšce 6.20m, ale ostatní soupeři byli hluboko pod ním a nikdo nepřekonal šest metrů. Jinak tomu bylo tentokrát.

Karalis od začátku soutěže procházel bezchybně a zastavil se až na 6.05m, čímž si vytvořil osobní maximum a zároveň tak zdolal řecký rekord. Na krále „Monda“ to už ale nestačilo.

Duplantis a Holloway se tak zapsali mezi atletické legendy halových světových šampionátu, ostatně proti do Číny vážili cestu. Mise splněna, i když na ty největší legendy všech dob HMS v rámci jediné disciplíny ještě něco ztrácejí.

Kubánský skokan do dálky Iván Pedroso opanoval dokonce pět šampionátů v řadě mezi lety 1993 a 2001. Dokonce sedmkrát v řadě získala zlato v běhu na 800m mozambická královna Maria Mutolaová. Čtyřikrát za sebou zase hrála novozélandská hymna na počest koulařky Valarie Adamsové v letech 2008 až 2014. Holloway i Duplantis budou moci svá čísla ještě vylepšit.

Výsledky HMS v Nan-ťingu (Čína):

Finále mužů:

400 m: 1. Bailey 45,08, 2. Faust 45,47, 3. Patterson (všichni USA) 45,54.

3000 m: 1. J. Ingebrigtsen (Nor.) 7:46,09, 2. Aregawi (Et.) 7:46,25, 3. Robinson (Austr.) 7:47,09.

60 m př.: 1. Holloway (USA 7,42, 2. Belocian (Fr.) 7,54, 3. Liou Ťün-si (Čína) 7,55.

Tyč: 1. Duplantis (Švéd.) 615, 2. Karalis (Řec.) 605, 3. Kendricks (USA) 590.

Sedmiboj (po 4 disciplínách): 1. Skotheim (Nor.) 3649 (60 m: 6,97 - dálka: 800 - koule: 14,68 - výška: 213), 2. Baldwin (USA) 3503 (7,04 - 719 - 16,00 - 213), 3. Erm (Est.) 3497 (6,94 - 777 - 15,27 - 198), ...7. Stráský (ČR) 3268 (6,95 - 710 - 14,71 - 195).

Finále žen:

60 m: 1. M. Kambundjiová (Švýc.) 7,04, 2. Dossová (It.) 7,06, 3. Van der Wekenová (Luc.) 7,07.

400 m: 1. Anningová (Brit.) 50,60, 2. Holmesová (USA) 50,63, 3. Jaegerová (Nor.) 50,92.

3000 m: 1. Hailuová (Et.) 8:37,21, 2. Houlihanová (USA) 8:38,26, 3. Hullová (Austr.) 8:38,28.

Tyč: 1. Bonninová (Fr.) 475, 2. Šutejová (Slovin.), 3. Moserová (Švýc.) obě 470, ...5. Švábíková (ČR) 460.

Trojskok: 1. Pérezová Hernándezová 14,93, 2. Poveaová (obě Kuba) 14,57, 3. Peleteirová-Compaoréová (Šp.) 14,29.

Rozběhy a semifinále s českou účastí:

800 m: 1. Hoey (USA) 1:45,23, ...15. Dudycha (ČR) 1:49,49 - nepostoupil do finále.

Rozběh:

60 m př.: 1. Holloway (USA) 7,49, ...Kolomazník (ČR) - diskvalifikován.