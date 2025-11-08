Jak Hyský nevyzrál na Slavii: problém s kraji i kondicí. Nejblíže bodům s protiútoky
Pod Martinem Hyským šli fotbalisté Karviné do soubojů s největšími kluby vždy sympaticky, sebevědomě. V případě tří odehraných střetů se Slavií to ale vždy dopadlo prohrou a gólovým přídělem v její bráně - skóre 2:12 vypadá hrozivě. Poučí se před šlágrem 15. kola Chance Ligy nový kouč Viktorie, když má k dispozici mnohem lepší kádr? Co mu takticky vyšlo i nevyšlo? Web iSport se ohlíží za jeho dosavadními pokusy přehrát Jindřicha Trpišovského.
Slavia – Karviná 5:1 (11. 9. 2024)
Branky: 20. a 78. Oscar, 69., 76. a 85. Chytil – 62. Vecheta
Co rozhodlo: Hyský se rozhodl hrát proti Slavii osobní bránění jeden na jednoho. „Sešívaní“ ale v tu chvíli byli na vrcholu fyzických sil. Celkem hodinu Karviná jen tak tak defenzivně vzdorovala a čelila kvantu šancí, přes minimum ofenzivní kvality (xG 0,10) i vyrovnala skrze Vechetu.
Přesně v tu chvíli ale došly síly v nohou, zhruba po hodině hry šly Hyského hráčům dolu všechny možné metriky. Hattrickem se vyřádil čerstvý Chytil, unavení stopeři už se při bránění závěrečných gólů prakticky nemohli hýbat. Slavia si vytvořila 70 % šancí ze středu hřiště, ale největší problém dělal Douděra na kraji. Memič měl totiž ve formaci připomínající 3-2-4-1 pod palcem Holeše a levý stoper Fleišman byl oproti slávistickému rychlíkovi příliš daleko.
Co řekl Hyský: „S intenzitou soupeře jsme si neporadili, Slavia nás mlela jednoduchým ofenzivním přechodem, po poločase jsme se museli začít vzadu víc krýt. Musíme se v defenzivě lépe chytat s hráči, měli jsme i obstát ve více soubojích a být agresivnější.“
Karviná – Slavia 0:4 (12. 4. 2025)
Branky: 5. a 32. Kušej, 75. Provod, 88. Moses
Co rozhodlo: Nedostatečné bránění standardních situací, kde Karviná dvakrát inkasovala po vykulených balonech z rohu. Šlo o jediné Hyského utkání v domácím prostředí, zadní linie týmu hrála o několik metrů výš. Přesto ale byla 3-5-2 křehké, další góly inkasoval po dlouhých nákopech. Slavia nejvíce využívala strany, kde hrál za soupeře wingbeka ofenzivně laděný Singhateh, ale klíčové souboje se opět odehrály ve středu hřiště. Provod, Chorý i Kušej se pohybovali blízko sebe a nutili hrát stopery otevírat prostory v šířce.
Co řekl Hyský: „Jsem smutný a naštvaný. Laciné góly, u standardek si musíme počínat lépe. Potřebujeme mnohem lepší finální fázi, nechodili jsme do zakončení.“
Slavia – Karviná 3:1 (13. 9. 2025)
Branky: 19. Chytil, 67. a 90. Vorlický – 45. Štorman
Co rozhodlo: V dosud nejlepším utkání Hyského proti Slavii kouč využil i „nejkonvečnější“ rozestavení a poprvé místo silového útočníka vyzkoušel rychlostního. Ve 4-2-3-1 si jeho tým také dosud nejvíc couvl a vyrážel po křídlech do rychlých protiútoků.
Jde o jediné utkání, kdy se Karviná ani v jedné pasáži nevyrovnala slávistům v intenzitě presinku, ale paradoxně si vytvořila nejlepší šance o hodnotě 0,63 xG. Fyzicky lépe rozložila síly, vyrovnaně hrála do posledních minut a rozhodla spíše genialita Lukáše Vorlického. Slavii konečně úspěšně rozbila střed hřiště, kde vyhrála valnou většinu soubojů (40 ku 21).
Co řekl Hyský: „Výborný výkon mužstva, odjíždíme hrdí. Hodně nebezpečně nám zahráli křídelní hráči. Jsem ale toho názoru, že góly byly opět laciné, po ztrátách v přechodu. Důležité je, že už tyto zápasy zvládáme hrát ve větší intenzitě.“