Lyon má problém. Šulc kvůli zranění nenastoupí do šlágru, v ohrožení je i reprezentace
Z Francie dorazila nepříjemná zpráva pro fotbalovou reprezentaci. Český záložník Pavel Šulc vynechá nedělní šlágr Lyonu s Paris Saint-Germain. Jak potvrdil trenér Paulo Fonseca, na vině je zranění stehenního svalu. Zdravotní komplikace by čtyřiadvacetiletého univerzála mohla připravit i o účast na posledním reprezentačním srazu, při kterém se Češi utkají se San Marinem a Gibraltarem.
Pavel Šulc se zranil pravděpodobně ve čtvrtečním duelu Evropské ligy proti Betisu, na jehož hřišti Lyon prohrál 0:2. Klub navíc pro šlágr 12. kola s PSG zřejmě nebude moct počítat ani s kapitánem Corentinou Tolissou, který má také potíže se stehenním svalem.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Paris SG
|11
|7
|3
|1
|21:9
|24
|2
Marseille
|11
|7
|1
|3
|25:11
|22
|3
Lens
|11
|7
|1
|3
|17:10
|22
|4
Lille
|11
|6
|2
|3
|23:13
|20
|5
Monaco
|11
|6
|2
|3
|23:17
|20
|6
Lyon
|11
|6
|2
|3
|16:12
|20
|7
Štrasburk
|11
|6
|1
|4
|22:16
|19
|8
Rennais
|12
|4
|6
|2
|19:17
|18
|9
Nice
|11
|5
|2
|4
|16:16
|17
|10
Toulouse
|11
|4
|3
|4
|17:15
|15
|11
Paris FC
|12
|4
|2
|6
|18:21
|14
|12
Le Havre
|11
|3
|4
|4
|12:16
|13
|13
Stade Brest
|11
|2
|4
|5
|14:18
|10
|14
Angers
|11
|2
|4
|5
|8:15
|10
|15
Nantes
|11
|2
|3
|6
|10:17
|9
|16
Lorient
|11
|2
|3
|6
|13:25
|9
|17
Metz
|11
|2
|2
|7
|10:26
|8
|18
Auxerre
|11
|2
|1
|8
|7:17
|7
- Liga mistrů
- Evropská liga
- Konferenční liga
- Sestup