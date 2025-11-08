Předplatné

Lyon má problém. Šulc kvůli zranění nenastoupí do šlágru, v ohrožení je i reprezentace

Francie - Ligue 1
Z Francie dorazila nepříjemná zpráva pro fotbalovou reprezentaci. Český záložník Pavel Šulc vynechá nedělní šlágr Lyonu s Paris Saint-Germain. Jak potvrdil trenér Paulo Fonseca, na vině je zranění stehenního svalu. Zdravotní komplikace by čtyřiadvacetiletého univerzála mohla připravit i o účast na posledním reprezentačním srazu, při kterém se Češi utkají se San Marinem a Gibraltarem.

Pavel Šulc se zranil pravděpodobně ve čtvrtečním duelu Evropské ligy proti Betisu, na jehož hřišti Lyon prohrál 0:2. Klub navíc pro šlágr 12. kola s PSG zřejmě nebude moct počítat ani s kapitánem Corentinou Tolissou, který má také potíže se stehenním svalem.

