MS do 17 let: Česko - Burkina Faso 1:2. Africký šok po palbě. Komplikace v boji o postup

Vít Škrkoň v zápase proti Burkina Faso
Střelec české sedmnáctky Vít Škrkoň oslavuje další gól na mistrovství světa
Čeští fotbalisté do 17 let ve druhém zápase na mistrovství světa v Dauhá prohráli 1:2 s Burkinou Faso a nečekaně si zkomplikovali boj o postup do play off. Mladíky pod vedením kouče Pavla Drska po úvodní kanonádě 6:1 nad Tádžikistánem soupeř z Afriky brzy zaskočil, když se v 27. minutě prosadil Mohamed Zongo. Vyrovnat se sice podařilo českému střelci Vítu Škrkoňovi, ve druhém poločase byl ale opět úspěšnější soupeř, jemuž cennou výhrou vystřelil Asharaf Tapsoba. Češi se na závěr skupiny I utkají s výběrem USA.

