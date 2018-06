V Praze běžel nový Pistorius. Odpykal si trest za kokain, porazil Masláka

Osmadvacetiletý běžec z Kalifornie, který má za sebou i roční distanc za pozitivní test na kokain, v pondělí na pražské Julisce poprvé pokořil hranici 45 sekund, a to hned o 58 setin.

"Všichni víte, jak dlouho jsem na tohle číslo čekal. 44,42! Měsíce jsem věděl, že to v sobě mám, jenom jsem musel počkat na dokonalý den. Nikdy jsem se necítil při běhu lépe a věděl jsem, že už to přijde," svěřil se Leeper na sociální síti po pondělním závodě, který vyhrál před trojnásobným mistrem světa v hale Maslákem (45,73).

"Ten čas je samozřejmě velmi kvalitní, i kdyby byl zdravý, natož když má dvě protézy," uvedl Maslák, jehož český rekord má hodnotu 44,79. "Zase, abychom byli féroví, tak si myslím, že mu to třeba i pomáhá. Ne, že bych mu to záviděl, to určitě ne. Ale jsou to prostě protézy a nevytuhne. Na psychiku to není úplně ideální, když vás přejede, hlavně když už tuhnete."

Na českých oválech předvedl lepší čas pouze jiný Američan LaShawn Merritt. Na Zlaté tretře v Ostravě v roce 2014 olympijský šampion zvítězil za 44,16.

V této sezoně zvládlo čtvrtku rychleji než Leeper jen sedm běžců. Pondělním výkonem se zařadil na čtvrté místo v letošních amerických tabulkách a na národním šampionátu za dva týdny bude patřit k favoritům.

Loni se právě na mistrovství USA vrátil po trestu za kokain k závodům, postoupil do semifinále a časem 45,25 překonal světový rekord slavného Jihoafričana Oscara Pistoriuse.

V dubnu posunul své maximum na 45,05 a v pondělí se dočkal prolomení hranice 45 sekund. Světovým rekordmanem však Leeper není. Mezinárodní paralympijský výbor totiž od začátku roku uznává rekordy v této kategorii jen na schválených protézách. "Pokud je nám známo, Blake to zatím neabsolvoval," uvedl po pražském závodě mluvčí výboru pro NBC.

Leeper však dává zapomenou na Pistoriusovy výkony. V roce 2012 na paralympiádě v Londýně doběhl za jihoafrickou hvězdou druhý v čase 50,14. Navíc získal bronz na dvoustovce. Předloni v Riu chyběl kvůli dopingovému nálezu, za který dostal dvouletý trest, ale později mu byl snížen na polovinu.

V Pistoriusových stopách by mohl příští rok jít na mistrovství světa či na olympijských hrách v Tokiu v roce 2020. Jihoafrický běžec je zatím jediným atletem s podkolenními amputacemi, který se na obou vrcholných akcích se zdravými závodníky utkal. "Tohle je teprve začátek cesty," naznačil Leeper, že by rád navázal na atletické výkony Pistoriuse, jehož sportovní kariéru ukončilo odsouzení za vraždu přítelkyně k 13 letům vězení.