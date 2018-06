Na Diamantovkách budu za otloukánka, říká koulař Staněk

Jaký jste měl pocit ze svého prvního letošního závodu v Praze na Memoriálu Josefa Odložila?

"Takový rozpačitý. Všechno stejná rychlost, moc jsem to nezrychlil, nevzaly to prsty, takže tam chybělo, aby to vylítlo trochu do vzduchu. Na tréninku jsem házel trošku líp."

Byl jste opatrnější kvůli poraněnému tříslu?

"Musím, ještě furt je to trošku cítit. Musí se to odházet. Už je to zahojený, takže ten sval se tím musí posilovat a nesmím nějak moc bláznit, abych to nenakopával do strany, což se mi v Praze jednou povedlo. Trochu jsem to u toho cítil, takže jsem si pak musel utřídit myšlenky, jak to udělat, aby to nebolelo. Ale stejně jsem se netrefil."

Jak háží největší Staňkovi soupeři v této sezoně Tomas Walsh (N. Zéland) 22,67 m



Ryan Crouser (USA) 22,53



David Storl (Něm.) 21,53

Jak se vám přihodilo zranění?

"Při házení v Africe. Tam není moc dobrá regenerace, jsme tam dlouho. Pak, jak je to tělo unavené, tak už se tam něco takového může snadno stát."

Na jak dlouho vás to omezilo v tréninku?

"Na měsíc a půl, ale jenom z házení. Snažil jsem se házet z místa, aby aspoň nějaká dynamika v té ruce zůstala, protože ta se jinak moc nadělat nedá. Jinak v posilovně jsem mohl dělat cokoliv, takže jsem se dobře fyzicky připravil. Ale teď zase asi chvíli bude trvat, než se to sejde s technikou. Teď to bylo špatný."

Jak dlouho hážete v tréninku?

"Před Odložilem jsem měl za sebou tři tréninky, takže podle toho to tak vypadá."

Je to nepříjemné pro psychiku?

"Nejsem to já. Snažím se nemyslet na to, že by to mohlo prasknout znovu, snad se to nestane. Furt je to takové vabank, když to občas pobolívá a nemůžu to rozjet, to dělá ty metry. To nakopnutí, rozjetí, to co člověk udělá na začátku, to se projeví v konci. Když to dostatečně rychle nenakopnu na začátku. Nemůžu těžit z výšky a síly jako Ryan (Crouser), že bych to rozjížděl tak pomalu jako on. Já prostě tu rychlost potřebuju a to dělá to číslo. Takže ještě chvilku to zabere, ale pro mě je důležitá Evropa. I na Diamantovkách s tím, co se háže, budu bohužel asi otloukánek, ale co. Hlavní je mistrovství Evropy v srpnu."