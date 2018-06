Devět metrů? Všechno je možné, hecují se dálkaři před Powellem

Mohli by tedy dálkaři v Ostravě létat až k magické hranici devíti metrů? „Všechno je možné,“ pousmál se Manyonga. „Celý svět očekává, že předvedeme nějaký velký výkon, těším se,“ reagoval Echevarría.

Jeho let na Diamantové lize ve Stockholmu uhranul i nejlepšího českého dálkaře Radka Jušku. „Přímo na přenos jsem nekoukal, protože jsem byl zrovna v kryokomoře,“ líčí Juška. „Ale pak jsem se sháněl po výsledcích a nemohl jim uvěřit. Neskutečný skok! Viděl jsem pak tohle video už asi stokrát.“

Megaskok, který nemohl být jen kvůli desetině nad povolený limit větru započítán do oficiálních tabulek, zaskočil i Echevarríu. „Velký skok, upřímně, nečekal jsem to,“ přiznal mladý Kubánec. „Ale vím, že mám za sebou výbornou přípravu, jsem ve formě. Chtěl jsem skočit daleko, ale nečekal jsem tolik. Hodně mi pomohlo publikum a také Luvo (Manyonga).“

Na Městském stadionu v Ostravě nehrozí, že by některý z borců doskočiště přelétl. Je dostatečně dlouhé, má sedmnáct metrů od desky. A bude přímo pod hlavní tribunou, což si hvězdy pochvalují. „Pokud vyjde počasí, bude se skákat daleko, kluci asi předvedou neskutečné skoky,“ věří Juška. „Doufám, že my další se k tomu také přidáme.“

Echewarría ovšem přiznává, že devět metrů je i pro něj stále obrovská hranice. „I v hlavě, je to pořád hodně daleko. Ale ano, tohle je doba, kdy by ji mohl někdo pokořit.“ Sám se spíš kouká po rekordu mítinku, který drží jeho krajan Ivan Pedroso z roku 1998. Ten má 835 centimetrů. „Za 840 centimetrů teď skáču poměrně stabilně, myslím, že bych to mohl dát,“ uvažoval Kubánec.

Jihoafričan Manyonga okamžitě reagoval, že rekord mítinku by měl v prvé řadě překonat Radek Juška. „On je tady doma, tak by to mohl skočit první,“ pousmál se. „Možné to je, klíčové bude počasí.“ Pro Jušku by to byl nový osobní rekord. Maximum má zatím 831 centimetry. „Jsem rád, že mi Luvo tak věří. Samozřejmě bych rád. Parádní by bylo, kdybychom rekord mítinku postupně překonali všichni tři, to by pak byl neskutečný mítink a diváci by šílili. Vím, že v Ostravě je publikum super, určitě nám pomůžou.“