Dvořák o dalkářském megaskoku: Budou muset prodloužit doskočiště

Dvanáct centimetrů. Tak malý kousek scházel Echevarríovi ve Stockholmu k hodnotě světového rekordu Mikea Powella z roku 1991. Kvůli desetině nad povolený limit větru se sice jeho výkon nepočítá do oficiálních tabulek, svědčí ale o velké budoucnosti. Dvořák se těší na její první kapitolu ve středu na Zlaté tretře, kde se letošní halový mistr světa z Birminghamu představí.

Co na Echevarríův výkon říkáte?

„Mně se líbil už v hale. Díval jsem se na něj ale už v Bydhošti (na MS juniorů 2016 – pozn. red.). Tam to byl ještě floutek, trošku dospěl, stal se z něho muž. Takhle se skáče do dálky!“

Vy sám jste měl během vaší desetibojařské kariéry dálku dobře zmáknutou, v čem je Kubáncova síla?

„Já si vůbec netroufám říct, že bych měl dobře zmáknutou dálku. Občas se mi podařilo skočit daleko, protože jsem v ten moment byl relativně rychlý a moc jsem to neřešil. Na něm je mi sympatické, že to moc neřeší. Neřeší, co se děje kolem. Je šikovnej, děsně… Je to takový závodník od pánaboha, že se nechá vyhecovat a má pro to cit. Trefí se na desku, má to tam. Co jsem viděl, budou muset prodlužovat doskočiště. V Ostravě mít problém nebude. Tam se dá suverénně skočit i deset…“

Jak skokanovi pomůže desetina metru za sekundu, která znemožnila, aby byl Echevarríův výkon zapsán do tabulek?

„Ona je to stanovená hranice něčeho. Jak je vítr špatně uchopitelný, v mých očích je špatně uchopitelné i tohle.“

Jak to myslíte?

„Proč se měří u dálky a u trojskoku a neměří se u tyče? Tohle jsou věci, které se honí v hlavě mně, a ne už nikomu jinému. Může to být pomoc, ale i problém. Že se závodník dokáže srovnat, když mu takhle foukne, za to by měly být plusové body, neměl by být za to perzekuován tím, že je jeho výkon pod čarou. Ale dlouhodobě je to tak.“

Může se Echevarría znovu dostat do podobných sfér?

„Je to kouzlo okamžiku. Ony ty typy byly, akorát nebyly závody. Výkon dělá závod. Kdyby na mistrovství světa 1991 v Tokiu, kde skočil Mike Powell světový rekord, neskákal taky Carl Lewis, svěťák by nepadl.“

Může současná generace v čele s mistrem světa Luvo Manyongou a Echevarríou světový rekord zlomit?

„Mohl ulétnout Irving Saladino, Iván Pedroso, Robert Emmijan. Stejně tak může ulítnout kluk ze současnosti. Jsou tady typy. Škoda, že letos není vyhrocený šampionátový závod. Diamantová liga má své, ale není to šampionát jako takový. Pravděpodobnost velkého výkonu je nižší.“

V Ostravě se Echevarría střetne s Manyongou a závodit budou v sektoru přímo pod hlavní tribunou, jaké to pro závodníky je?

„Z tribuny nejsou tolik vidět. Když tam závodníci nebudou mít žádné oslavy, může to být pěkný závod. Věřím, že bude. Formu mají všichni. Doufám, že do toho promluví i Radek Juška. Skočit se tam dá, Ostrava už viděla v tomhle sektoru spoustu kvalitních výkonů.“

Co čekáte od Jušky?

„Loni na mistrovství světa ukázal, že se mezi ně může suverénně vetknout. Věřím, že připraven bude, záleží, jak to zvládne hlavou. Je to o tom nastavení. Vloni skočil krásně v Turnově i v kvalifikaci na mistrovství světa, ale ve finále už byl trošku jiný. Dělal to jináč, nemělo to uvolněnost, kterou mladý Kubánec má neskutečnou. Tomu je šumák, že někdo skočí. On do toho jde, že tam je sám. V Birminghamu byl úplně boží.“