Souboj titánů mezi koulaři v Ostravě. Walsh nezkrotil sílu a trefil kameramana

Bývalý oštěpař a ředitel mítinku Zlatá tretra Jan Železný se zapojil do závodu s koulaři • ČTK

Souboj titánů na Zlaté tretře Ostrava se blíží. Soutěž mužů ve vrhu koulí bude ve středu jedním z vrcholů 57. ročníku světového mítinku. Nejlepší koulaři - olympijský vítěz Ryan Crouser z USA, mistr světa Tom Walsh z Nového Zélandu a český rekordman Tomáš Staněk se ještě před akcí utkali v improvizovaném petangue. Sedmikilovou kouli se tentokrát nesnažili poslat co nejdál, ale co nejpřesněji. Walsh se přesto ve svém druhém pokusu utrnul a nechtěně koulí trefil klečícího kameramana. Hned se omlouval, rána to naštěstí nebyla velká.

Atletičtí těžkotonážníci Crouser, Walsh i Staněk jsou před Zlatou tretrou dobře naladění. Crouser i Walsh mají skvělou formu, desetkrát už letos poslali kouli přes 22 metrů. Staněk se po tréninkovém výpadku dostává ke svým tradičním hodům postupně, zatím má maximum 20,82 z Diamantové ligy v Oslu. I on věří, že jej parádní konkurence v Ostravě vybičuje.

„Bude to skvělý závod, nejhorší na startovní listině má hozený osobák 21,95 metrů, to je šílené,“ uznale pokýval hlavou Tom Walsh. „Bude to legrace,“ přitakal Crouser. „Těším se, třeba se mi podaří vylepšit osobák,“ zmínil s úsměvem své maximum 22,65 metrů z července 2017.

Ještě před ostrou soutěží si to koulaři rozdali v improvizované bitvě v petangue. Rozjel jim ji ředitel mítinku Jan Železný. Staněk nejdřív naznačoval, že bude házet klasicky vrchem, ale pak si to s úsměvem rozmyslel. Crouser se po prvním kole naopak radoval, že hodil nejdál. První bod bral Walsh.

„Hodím jim to trochu dál,“ usmíval se Železný před druhým kolem. Walsh tentokrát zkusil jinou techniku, kouli poslal po trávníku bowlingově. Ale přehnal to s energií a trefil koleno klečícího kameramana, který z povzdálí vše natáčel. „Dobrý, v pořádku,“ oddechl si po ráně. Crouser svým pokusem pro změnu trefil cílovou kouli a znovu se radoval. Měl za to, že bod bere za trefení.

„Ne, ne, nejblíže jsem já,“ reagoval okamžitě Staněk. Bleskově je rozsoudil sportovní manažer mítinku Alfonz Juck. „Bod máte všichni, takže remíza.“ Středeční bitva v koulařském sektoru už bude ostřejší, žádné šetření. Pořadatelé hlásí, že lístky na Zlatou tretru Ostrava stále jsou, ovšem v prodeji už jich zbývaly pouze poslední tři tisícovky.