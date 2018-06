Létající Holanďanka Schippersová před Zlatou tretrou: Nedívám se na barvu

Musela jste i vy v sobě tohle myšlení překonávat?

„Pro mě tohle nikdy nebyla věc k přemýšlení. Některé ostatní běžkyně jsou možná talentovanější, ale všechny je beru jako soupeřky. Nedívám se na barvu. Všichni víme, že jde běhat rychleji bez ohledu na barvu pleti.“

V posledních letech končila Zlatá tretra show Usaina Bolta, co říkáte na to, že tentokrát je závěrečná disciplína určená vám?

(úsměv) „To je opravdu cool! Věděla jsem, že tady Bolt často závodil. Na tohle jsem fakt pyšná!“

Patříte teď mezi nejvýraznější tváře atletiky, podaří se vám společně nahradit Bolta?

„Usain Bolt je velké jméno, je opravdu unikátní, udělal skvělou práci. Myslím, že atletika má hodně hrdinů. Tenhle nový tým má šanci atletiku zpopularizovat. Myslím, že můžu být členkou týmu, který mezeru po Usainu Boltovi vyplní.“

V Nizozemsku už se vám to zřejmě podařilo, v Amsterdamu po vás dokonce pojmenovali most…

(úsměv) „Je to velmi, velmi zvláštní, když jedu po svém městě na kole a vidím, že je na mostě moje jméno. Je to fajn, ale zvláštní.“

Jak doma zvládáte popularitu?

„Už si na to zvykám. Jsem s tím víc v pohodě, víc si to užívám. Nenazvala bych to problémem, ale něčím novým. Mám kolem sebe tým kvalitních lidí, který mi to pomáhá zvládat.“



Jaký cíl si dáváte pro Zlatou tretru?

„O tomto mítinku jsem toho hodně slyšela, jsem moc ráda, že se tady budu moct představit. Doufám, že si zaběhnu nejlepší výkon sezony (zatím 22,34 sekundy – pozn. red.)“

Na rekord mítinku 22,07, který drží legendární Jarmila Kratochvílová, nemyslíte?

„Udělám pro to všechno. Slyšela jsem, že tu je skvělá atmosféra. Proč ne?“