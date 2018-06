Sprinteři Gatlin a Rodgers na Zlaté tretře: Éra po Boltovi? Neřešitelný úkol

Bývalý oštěpař a ředitel mítinku Zlatá tretra Jan Železný se zapojil do závodu s koulaři • ČTK

Běhat na světové úrovni až do 42 let jako Kim Collins, který se bude na Zlaté tretře Ostrava loučit se skvělou kariérou? To si američtí sprinteři Justin Gatlin (36 let) a Michael Rodgers (33 let) představit nedokážou. „Vůbec!“ měl jasno Gatlin. „Kima znám velmi dobře, potkali jsme se už na univerzitním mistrovství v roce 2001 a je neskutečné, jak dlouho kariéru táhne. Bude nám chybět, pořád vypadá neskutečně mladě.“ Stejně to vnímá i o tři roky mladší Rodgers. „Já mám problém se vykopat už teď, ve 42 letech si to nedokážu představit už vůbec.“

Kim Collins, mistr světa na stovce z toku 2003, bude mít na Zlaté tretře speciální závod. Pro sprintery nad třicet let. Poběží se těsně před hlavním závodem na 100 metrů. V něm by se chtěli Gatlin i Rodgers dostat pod deset vteřin.

„Je to velmi pravděpodobné, speciálně tady,“ připustil Gatlin, který už v Ostravě dvakrát startoval. „Publikum je vždycky skvělé, jsem rád zpátky. A když si uvědomím, jak rychle běhá Mike, je to velká motivace. Navíc trofej pro vítěze disciplín je opravdu skvělá, každému se líbí a chce ji. Když jsem ji viděl poprvé v roce 2004 v bulletinu, okamžitě se mi hned líbila.“

Rodgers se minulý týden na Odložilově memoriálu v Praze blýsknul časem 9,92 sekund a vyšvihnul se do čela světových tabulek (než jej o pět dní později sesadil Zharnel Hughes z Velké Británie časem 9,91). Také doufá, že by se mohl znovu pod deset vteřin dostat. „Dráha je velmi rychlá, uvidíme, jaké bude počasí. Samozřejmě bych trofej také rád získal, takže se to pokusím Justinovi ztížit.“

Oba američtí sprinteři se shodli na tom, že zaplnit prostor po odchodu fenomenálního Usaina Bolta, je prakticky neřešitelný úkol. „On byl neskutečný chlap, udělal toho pro atletiku strašně moc a ten prostor se nedá zaplnit,“ měl jasno Gatlin. „Legenda, prostě Bolt,“ doplnil jej Rodgers. „Ale jsou tady noví a mladí sprinteři, přináší nové souboje, nové situace a nové napětí do dalších let. Do budoucna je bude dobré sledovat, ale Usain se nahradit nedá.“

Gatlin zatím své sezonní maximum po drobných zdravotních problémech stlačil na 10,05 vteřin. Prioritou je pro něj příprava na mistrovství světa v Dauhá 2019. Rodgers by se chtěl do konce ročníku dostat na čas 9,7. „Kdyby se to všechno technicky povedlo. Doufám v rychlý čas už v Ostravě,“ dodal Rodgers.