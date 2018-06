Koulař Staněk čekal bolest, místo utrpení však porazil olympijského vítěze

První tři pokusy jste přešlápnul, z čeho přešlapy pramenily?

„Z toho, že nejsem vyházený. Měl jsem zatím jen tři otočkářské tréninky, potom dva závody, kde jsem opravdu trpěl bolestí. Až dneska jsem to konečně mohl rozjet. Dokonce jsem to i trefil, prý to bylo i za 21,50 metrů, ale přešlápl jsem. Stačily malé nuance a mohlo to být ještě lepší, než to nakonec bylo. Ale koukal jsem moc dlouho za koulí. Chtěl jsem vidět kam to dopadne, když jsem to konečně trefil. A to jsem neměl.“

S třetím místem a výkonem 21,46 metrů jste spokojený?

„Nadmíru a hlavně jsem spokojený s tím, že jsem konečně mohl házet tak, jak obvykle hážu. I když při rozcvičování jsem to nějak blbě nakopl a bolelo mě tříslo. Ale v závodě už jsem mohl házet celkem normálně a docela mě to potěšilo. Hodně mi pomohl pan doktor Dobeš, který se o mě staral, co jsem přijel. Hlavně díky němu jsem mohl takto házet. Tomu, co se mnou udělal, jsem ani nevěřil.“

Cítil jste se tedy úplně v pořádku?

„V rozhazování moc ne. To mě tam píchlo, protože jsem byl takový opatrný. Při prvním pokusu taky trošku. Druhý byl už lepší a pak jsem si říkal, že když už to tak nebolí, mohl jsem to rozjet. Tak jsem to tam začal pálit. Jenom ty technické nedostatky trošku hrály roli.“

Dá se tedy říct, že jste předvedl výkon nad očekávání?

„Určitě. Já jsem čekal, že budu zase trpět bolestí. Jsem strašně rád vlastně i za ty přešlapy, které byly ještě dál, než ten můj zapsaný výkon. Chybělo jenom maličko, abych to ustál. Rozhodně jsem za tím nevyběhl. Z toho mám největší radost, že to nebyla jedna vlaštovka. Teď je nejpřednější zdraví a Evropa. Tomu vše podřídíme, abych něco nepodcenil. Když budu moct házet na trénincích a dělat všechno, tak budu závodit. Jinak ne. Nebudu to lámat přes koleno.“