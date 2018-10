Kratochvílová: Caster mě nervovala! Divím se mobilům v posilovně

Video k článku 720p 360p REKLAMA Nejlepší sportovci Česka se sešli na Pražském hradě! Přijel Panenka, Nový i Jágr VŠECHNA VIDEA ZDE

Jaká je pro vás největší událost české sportovní historie?

„Významných momentů je hodně, ale já mám dva. Jsou spojené s lidmi, kteří dosáhli největších sportovních výsledků. Nejvýše stavím Emila Zátopka a Věru Čáslavskou. Oba byli úžasní. Navíc závodili, stejně jako já, ve složitém období. Jsem moc ráda, že to je nyní už jinak, a věřím, že už se nebude politika nikdy montovat do sportu. Zažila jsem to a není to příjemné. Nesměli jsme odjet na olympijské hry. Ale už je to naštěstí pryč. Teď jsem ráda, že jsme se mohli s ostatními úspěšnými sportovci takhle setkat.“

Na co nebo na koho jste se nejvíc těšila?

„Mě hlavně potěšilo, že to bylo česko-slovenské setkání. Potkala jsem mnoho slovenských kamarádů, které jsem neviděla i desítky let. Měli jsme čas si v důstojném prostředí popovídat. Nenašla jsem tu nikoho, s kým bych si nechtěla povykládat. Setkala jsem se s kolegy z jiných sportů, které jsem jako fanoušek sledovala, nebo s panem profesorem Pavlem Kolářem, který moc pomáhá všem sportovcům. I mým svěřenkyním a mně, když něco potřebuju. Opravdu skvělá společnost. Nestačily by ani dva dny, kdybych si s každým chtěla něco říct.“

S kým jste se zapovídala nejvíc?

„Třeba s Jožkou Pribilincem. Neviděla jsem ho mraky let. Když jsme měli sraz po pětatřiceti letech od mistrovství světa v Helsinkách, on tam nebyl. Proto jsem byla moc ráda, když jsme se tady potkali.“

Jaký okamžik z vaší kariéry byl pro vás nejsilnější?

„Překonání světového rekordu. Sice jsem vždycky říkala, že nejvíc jsou tři medaile z jednoho mistrovství světa (získala je na MS v Helsinkách 1983), ale teď, jak ten můj rekord pořád žádná nepřekonala, a už to bylo v červenci třicet pět let, jsem si řekla: Ježiš, tak to asi bude největší moment mojí kariéry. Už se k němu ale hodně blíží Caster Semenyaová, která mě celou letní sezonu nervovala u televize.“

A další nezapomenutelné zážitky?

„Zážitkem byla celá ta cesta k výsledkům. Co jsem zažila za těch patnáct let, než jsem získala první větší medaili. To považuju také za hrozně důležité a jsem ráda, že jsem si to prožila. Ne že bych začala běhat a hned vyhrávala. Bylo to úplně obráceně.“

Co bylo na té cestě nejtvrdší?

„Trénovala jsem v době, kdy jsme nic moc neměli. Ale chtěli jsme trénovat. Byla jsem generace, která se chtěla hrozně moc prosadit. I když jsme nevěděli, jestli nás někam vůbec pustí na závody. Trénovali jsme na škváře, ne v botách, které stojí čtyři tisíce, ale v těch, co se tenkrát vyráběly. Dneska je všechno odlišné. Všude je k dispozici tartan, rehabilitace, zdravá výživa a já nevím co ještě. Všechno je tak hrozně... (odmlčí se).“

Vědecké?

„No já bych to až tak nepovažovala za podstatné. Protože nejdůležitější je práce. V tomhle je to u mladých trošku složitější.“

Nebylo by tedy lepší, kdyby mladá sportovní generace neměla až tak luxusní podmínky? Nerozmazlujeme si ji sami?

„Asi jo. Když vidím v posilovně na švédské bedně šest mobilů, tak nevím...