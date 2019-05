Hejnová o práci s šampionem Změlíkem: Je vítěz! Ví, jak člověka připravit | iSport.cz

Jak jste se dali dohromady?

„Jednou jsem na něj narazila, říkala jsem si, že bych se za ním mohla stavit. Viděla jsem, že podporuje pár atletů a Robert mě hned podpořil. Byla jsem hrozně překvapená, jakým stylem to vzal, jak se za mě postavil.“

S čím vám pomáhá?

„Mám ho za sebou, hodně se o mě stará. Zajišťuje mi všechny doktory, cokoli potřebuju, dává mi doplňky stravy. Do toho mi poskytl auto, mám se čím přepravovat, což pro mě strašně důležitý. Cokoli potřebuju, jdu za Robertem, ten se o mě postará, z toho mám radost, mám klid na přípravu. Vím, že za mnou někdo stojí.“

Můžete si něco vzít i z jeho bohatých závodnických zkušeností?

„Má spoustu zkušeností. Když se s ním bavím, předává mi pocity ze závodů, říká mi, jak bych se k tomu měla stavět, že musím být sebevědomá, cílevědomá. To jsem, ale on k člověku promluví takovým stylem, že ho namotivuje a dá mu klid do duše. Je to prostě vítěz a ví, jak člověka připravit na tu vítěznou vlnu. Věřím mu, jsem za něj ráda.“

Robert Změlík svým sportovcům na auta píše motivační čísla, jaké tam máte vy?

(úsměv) „Mám tam hodnotu světového rekordu. Nevím, jestli mě to úplně motivuje. Mají to takhle všichni, tak asi drží linii. Je vidět, že mi věří.“

V pondělí vás na Odložilově memoriálu čeká první závod sezony na vaší trati 400 metrů překážek, co od startu čekáte?

„Já bych chtěla splnit limit na mistrovství světa (56,00 sekundy), to je jasný cíl. To by neměl být problém. Na tréninku člověk neběží celou čtyřstovku. Zatím jsem běžela do osmé překážky, jsem na časech, které jsem běhala dva roky zpátky. Uvidíme, co udělá poslední stovka. Myslím, že bych mohla běžet dobře, netroufám si říct čas, na tréninku to vypadalo výborně. Záleží na podmínkách, věřím, že v pondělí bude hezky. Na Odložilově memoriálu se mi nikdy moc nedařilo, doufám, že to změním. Startovní listina je poměrně nabitá, bude Molineová, Tkačuková. Věřím, že se poběží rychle.“

Proč se vám zatím na Odložilově memoriálu nedařilo?

„Já si trošku myslím, že je to domovským stadionem. Já tam dennodenně trénuju, mám tam pocit tréninku, musím se naladit na závody. Je to otevřené divákům, děti pobíhají, kde se jim zachce, já nemám klid na závody, i během rozcvičení se chtějí vyfotit. Není příjemné jim říkat, že to půjde až po závodě… Je fajn, že jsou blízko, ale já se před závodem potřebuju soustředit, být v bublině. Před prvním závodem jsem vždycky nervozní.“

Jak se s ní dá bojovat?

„Před každým startem si musím závod přehrávat v hlavě, už když večer usínám, jak by ideálně proběhnul. Když si ho přehrávám, cítím, jak jsem nervozní. Pak na startu mám pocit, že už jsem to prožila a není to tak hrozné, nervozitu vytřepu. Takhle to dělá spoustu sportovců, člověk si přehrává věci, jak by chtěl. Hodně se snažím oprostit od lidí. Udělat si kolem sebe bublinu, i když fanoušky vnímám, nepřipustit si je k tělu.“

Pomohl by vám rychlý čas k jistotě startu na závodech Diamantové ligy?

„Určitě. Čeká se na to, jak poběžím, věřím tomu, že to bude dobré, že mi to otevře dveře dál. Diamantovky jsou v jednání i tak, spíš ladíme program. V jednání jsou Diamantovky v Římě, v Oslu a závod v Kodani. Všechno bude záležet, jak poběžím na Odložilovi.“

Jak vás motivuje světový šampionát v Dauhá, který se letos koná až na přelomu září a října?

„Vždycky, když jsem zdravá a nic mě nebolí, motivace je velká, o to víc mě tréninky baví. Když mi něco je a nejsem zdravotně v pořádku, je o to těžší namotivovat se a vrátit se do procesu. Jsem zdravá, mám motivaci něco dokázat. I rychlostně jsem na tom podobně, jako jsem byla, mám v hlavě Emila Zátopka, když nemůžu, tak ještě přidám. Tím, že je rok mistrovství světa, tak mi přijde, že mám o to větší motivaci. Roky, kdy je mistrovství světa, se mi vždycky dařilo. Jsem optimistická, že i letošní rok by mohl být dobrý. Jsem zdravá, to je asi základ.“