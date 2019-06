Pražská tyčka má nový rekord! Vyhrála Nageotteová, Maláčová byla třetí | iSport.cz

Závod se nakonec musel obejít bez halové světové rekordmanky a vedoucí ženy letošních tabulek Jennifer Suhrové, která se na poslední chvíli odhlásila. Navzdory její absenci se u Rudolfina odehrála velmi kvalitní soutěž. Poprvé v historii závodu se tři ženy dostaly přes 456 centimetrů, vedle Nageotteové a Maláčové to byla ještě kanadská rekordmanka Alysha Newmanová.

Dvaatřicetiletá Maláčová v Praze navázala na výkon z Recklinghausenu, kde přesně splnila limit na mistrovství světa v Dauhá. "Jsem ráda, že se ta výkonnost stabilizovala. Přecházeli jsme na delší rozběh a měla jsem s tím trošku problém, protože když ta rychlost je vyšší, tak je pak na konci rozběhu méně času to všechno stihnout včas," pochvalovala si.

Na výšce nového osobního rekordu 466 centimetrů už ale ztroskotala. "Myslím, že chyběla trochu síla do té tyče, prostě se nebát. Musela jsem si vzít tvrdší tyč. Psychicky je to trošku znát, že se člověk bojí do toho dát sto procent," komentovala neúspěšné pokusy. Získala ale pocit, že i na tuto výšku má.

Obě zámořské tyčkařky překonaly nejen 466, ale také 471 centimetrů. Nechaly si pak zvýšit na 481 a oslavenkyně Nagotteová napotřetí uspěla. V letošních tabulkách se posunula za Suhrovou a Novozélanďanku Elizu McCartneyovou.

Šesté místo obsadila finalistka loňského mistrovství Evropy Amálie Švábíková, která si výkonem 436 centimetrů vylepšila o třináct centimetrů letošní maximum. Když se ale laťka posunula na 446, byla třikrát neúspěšná.

U Rudolfina ještě závodí muži včetně českého rekordmana Jana Kudličky.