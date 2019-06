Svátek na Zlaté tretře, dorazí nejrychlejší sprinter planety. Porazil i Bolta | iSport.cz

„Jsem přesvědčený, že Coleman bude v Ostravě útočit na rekord stadionu a mítinku, který už od roku 2008 drží Usain Bolt,“ prorokuje šéf mítinku Jan Železný. Bolt tehdy v Ostravě zaběhl dvoustovku za 19,83 vteřiny. „Coleman má osobní rekord 19,85 a chtěl by si ho vylepšit,“ přitakal manažer Alfonz Juck. „Podle mnohých je právě on nástupcem Bolta. Není divu, vloni byl na stovce nejrychlejší (9,79) a také v letošní sezoně drží nejlepší výkon (9,86).“

Na mistrovství světa 2017 navíc Coleman dokázal Bolta porazit. V Londýně vybojoval stříbrnou medaili (9,94) a společně s krajanem Justinem Gatlinem jsou posledními, kteří Bolta na stovce porazili. V Londýně byl Coleman také členem stříbrné štafety USA na 4x100 metrů.

„Na mistrovství světa se chce Coleman kvalifikovat do obou sprintů,“ informuje Juck. „Nebylo jednoduché ho do Ostravy získat, takového sprintera teď chtějí všechny světové mítinky. I proto jsem rád, že se nám s ním podařilo domluvit. Pro diváky to bude velká pecka.“

Americký sprinter završil hvězdný seznam jmen pro Zlatou tretru Ostrava. Už dřív organizátoři avizovali kromě české špičky i parádní obsazení a minisouboje prakticky ve všech disciplínách. V kouli se tak mimo jiné střetnou Tom Walsh a Ryan Crouser, v dálce Luvo Manyonga a Juan Miguel Echevarria, v oštěpu Johannes Vetter a Jakub Vadlejch, v tyči Sam Kendricks a Piotr Lisek, na stovce Ronnie Baker, Andre De Grasse, Su Bing Tian a Jimmy Vicaut, na čtyřstovce Karsten Warholm a Kenny Bednarek. Hvězdně obsazené jsou i další disciplíny.

Vstupenky jsou stále v prodeji v síti Ticketstream (jednotná cena 200 korun), organizátoři chystají i speciální vlak z Ostravy do Prahy, aby se i fanoušci ze vzdálenějších míst republiky mohli dostat pohodlně domů. Hlavní program Zlaté tretry začíná už v 17.30 hodin.

„Máme nabito! Všechno, co běhá, hází nebo skáče tady bude. A věřím, že plno bude i v ochozech,“ dodal Jan Železný.