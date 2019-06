Nejrychlejší muž planety má pokoj po Boltovi. Na Tretře chce i jeho rekord | iSport.cz

Na Zlaté tretře Ostrava poběží Coleman ve čtvrtek 20. června dvě stě metrů. Tuto trať si sám vybral. Už si vybral i dráhu. „Šestka nebo pětka? Vezmu si pětku,“ hlásil na setkání se sportovním manažerem mítinku Alfonzem Juckem. Rád by na dvoustovce překonal rekord stadionu. Ten od roku 2008 drží Usain Bolt - 19,83 vteřiny.

„Myslím, že to je možné,“ připustil Coleman. „Můj rekord na dvoustovce je sice 19,85, ale už je dva roky starý. Rozhodl jsem se na dvoustovce v tomto roce zlepšit, loni jsem byl zraněný a věnoval jsem se hlavně stovce. Teď se cítím se dobře, na stovce formu mám, věřím, že to na dvoustovce půjde taky. Sám jsem zvědavý, kde se nacházím. Ale bude to dobrá možnost, překonat rekord.“

Coleman je potěšený, že o něm odborníci i fanoušci mluví jako o možném nástupci Bolta. Pochopitelně mu dobře zní i to, že je aktuálně nejrychlejším mužem planety. „To je cool,“ pousmál se. „Ale zároveň je to i motivace do další práce. Chci být rychlý hlavně na konci sezony, rád bych získat dvě zlaté medaile v Dauhá (na 100 i 200 metrů).“

A mohl by být nástupcem Bolta? „Vážím si toho, je to velký vzor, vzhlížel jsem k němu,“ připustil. „Chci být co nejlepší, soustředit na sebe. Bolt byl neskutečný, posunul sprinty na jinou úroveň. Hlavně bych si přál, aby se lidé jednou ptali, kdo by mohl být další Christian Coleman. Tak jako se mě teď ptají, jestli můžu být nový Bolt.“