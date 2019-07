Špotáková v Lausanne skončila třetí, překážkářka Hejnová bere stříbro | iSport.cz

Hejnová o jednu příčku vylepšila výsledek ze závodu v Římě a z tamního času ubrala 71 setin. Dvojnásobná mistryně světa ve fotofiniši porazila bronzovou olympijskou medailistku z Ria Ashley Spencerovou z USA. Rychlejší byla pouze další Američanka Shamier Littleová, jež je vicemistryní světa z Pekingu 2015, kde podruhé v kariéře triumfovala Hejnová.

"Takový výkon jsem takhle brzy v sezoně nečekala. Chtěla jsem si jen zaběhnout dobrý závod, ale jak se to pak vyvíjelo, začala jsem se cítit velmi dobře a finišovala. Dostávám se postupně do dobré formy, je to důsledek bezproblémové přípravy," řekla spokojená Hejnová.

Vítězka časem 53,73 jako třetí žena v tomto roce pokořila hranici 54 sekund. Dvaatřicetiletá Hejnová se zařadila na čtvrté místo v letošních světových tabulkách.

Špotákové vynesl jediný hod třetí místo

Špotáková se do soutěže zapsala jediným pokusem. Světová rekordmanka se v první sérii na šest centimetrů přiblížila svému letošnímu maximu z květnového závodu v Kolíně a poté odstoupila.

"Poslední týden mě trochu trápila achilovka. První pokus, ze kterého jsem měla dobrý pocit i přesto, že foukal protivítr, jsem pěkně trefila. Bohužel jsem v achilovce ucítila bolest, a tak jsem z opatrnosti už dál v soutěži nepokračovala. Sezona je teprve na začátku a nechtěla jsem nic riskovat," řekla Špotáková a ujistila, že nejde o nic vážného. "Ze třetího místa mám radost i z osmi bodů v Diamantové lize. Je to dobrý signál, že už jsem zase ve hře," dodala.

Soutěž vyhrála úřadující mistryně Evropy Christin Hussongová z Německa ve svém nejlepším výkonu roku 66,59. Před Špotákovou se ještě dostala čerstvá šampionka Oceánie Kelsey-Lee Barberová z Austrálie, jež zakončila závod osobním rekordem 65,63.

Špotáková vybojovala první medailové umístění v Diamantové lize od předloňského triumfu ve finále v Curychu. Do lukrativního seriálu, který pětkrát v kariéře vyhrála, se vrátila po druhé mateřské pauze v červnu v Římě sedmým místem.

Start v Lausanne odřekla kvůli potížím se zády a kyčlí současná česká oštěpařská jednička Nikola Ogrodníková, která měla obhajovat loňské prvenství.

Na dvoustovce zazářil Američan Noah Lyles a časem 19,50 se zařadil na čtvrté místo historických tabulek. Rychleji dosud běželi jen Jamajčané Usain Bolt (19,19), Yohan Blake (19,26) a Američan Michael Johnson (19,32).

Do čela letošních tabulek se vyšvihl i Keňan Timothy Cheruiyot, který jako první v sezoně zvládl patnáctistovku pod tři a půl minuty. Zvítězil v rekordu mítinku 3:28,77 a i dalších pět závodníků včetně osmnáctiletého Jakoba Ingebrigtsena z Norska na druhém místě (3:30,16) se dostalo pod hodnotu dosavadního maxima.

Výkon roku předvedl také polský tyčkař Piotr Lisek, byť až v rozeskakování. S Američanem Samem Kendricksem měli stejný zápis a po překonání 595 cm oba neuspěli na 601. Polský vicemistr světa ale napočtvrté laťku přeskočil, sebral Kendricksovi rekord mítinku a o centimetr vylepšil letošní maximum švédského talentu Armanda Duplantise. Ten se podělil o třetí místo se světovým rekordmanem Renaudem Lavilleniem z Francie výkonem 581.

Na hladké čtvrtce Salwa Eid Násirová z Bahrajnu časem 49,17 překonala 23 let starý rekord mítinku Francouzky Marie-José Pérecové (49,45) a zařadila se na druhé místo letošních tabulek za Shaunae Millerovou-Uibovou z Baham (49,05). Na stovce zaostala suverénní vítězka Shelly-Ann Fraserová-Priceová časem 10,74 jen o setinu za letošním maximem, o které se sama dělí s další Jamajčankou Elaine Thompsonovou.

Mužský závod, který nebyl součástí Diamantové ligy, vyhrál Američan Justin Gatlin a časem 9,92 jako jediný pokořil desetisekundovou hranici.