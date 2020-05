Vlastní závod hvězdných tyčkařů. Rozdali si to na zahradě, triumf se dělil | iSport.cz

Už nechtěli dál čekat. A tak si nejlepší světoví tyčkaři Armand Duplantis, Renaud Lavillenie a Sam Kendricks uprostřed pandemie koronaviru uspořádali vlastní závod. Každý soutěžil na své vlastní zahradě a cíl byl jediný, za půl hodiny naskákat co nejvíc úspěšných skoků přes pět metrů. Vyhráli Duplantis, čerstvý světový rekordman v hale, a Lavillenie, ten bývalý.

Žádné dlouhé cestování. Třem hvězdám světové tyčky stačilo udělat pár kroků na vlastní dvorek, aby se mohly zúčastnit závodu s názvem Ultimate Garden Clash. K zahradnímu závodu se bývalý světový rekordman Lavillenie postavil ve francouzském Clermont-Ferrand, další dva borci bojovali za Atlantikem, Američan Kendrick doma v Oxfordu v Misssissippi a Duplantis, syn švédské matky a amerického otce, na své tréninkové základně v louisianském Lafayette.

Duplantis s Lavilleniem nakonec dali dohromady 36 úspěšných pokusů. Do rozhodujícího, který by je rozsoudil, už se nepustili. Po fušce už oba těžce dýchali.

„Jsem hotový, nechci riskovat. Podělám se o zlato s Mondem,“ prohlásil Lavillenie k Duplantisovi, který v zimě hned dvakrát překonal jeho halový světový rekord. „Závody už mi opravdu chyběly. Je to bláznivé, ale když to proběhlo na mé vlastní zahradě, měl jsem stejný pocit jako na velkém šampionátu. Bylo to vzrušující a jsem moc rád, že jsem toho byl součástí.“

„Byla to legrace, nečekal jsem, že to skončí remízou, ale to je sport,“ hodnotil Duplantis. Dvojnásobný světový šampion Kendricks zůstal na 26 úspěšných pokusech. Jako jediný z trojice ale ani jeden pokus neshodil.

„Kdyby byla laťka na pět set čtyřiceti, byl by to jiný příběh,“ řekl Kendricks, boj si ale pochvaloval. „Příprava na tohle byl můj nejlepší trénink za celé jaro.“

Závod na internetu sledovali běžní fanoušci, ale i soupeři hvězdné trojice. „Byl to opravdu cool závod, ale ke konci jste toho měli dost. Dobře si odpočiňte,“ vzkázal všem Němec Raphael Holzdeppe, světový šampion z roku 2013.

Díval se i šéf Světové atletiky Sebastian Coe. „Jsem na tyhle tři atlety tak hrdý! Byla to brilantní iniciativa, velká legrace a opravdu inovativní,“ pochvaloval si Coe.