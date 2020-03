Armand Duplantis: Nový Bolt? Mladý Švéd sahá po žezlu krále atletiky | iSport.cz

Žezlo vládce největšího z olympijských sportů se válí na zemi. A mladý tyčkař Armand Duplantis po něm jen tak mimochodem sahá. Dvacetiletý švédský fenomén vychovaný v Americe překonal v halové sezoně hned dvakrát světový rekord. Na vrcholu vývojového řetězce lidstva se chová, jako by boření historických hranic byla legrace. A je to zábava. Novým Boltem ještě není, je ovšem na dobré cestě.

Ta nesnesitelná lehkost! Tohle lidé chtějí. Právě to se jim líbilo na Usainu Boltovi. Kdysi na olympiádě v Pekingu si se světovým rekordem na stovce poradil s rozvázanou tkaničkou. A právě takhle skáče Duplantis.

„Mondo mi vždycky říká, jak snadný skok o tyči je. On se pro tyčku opravdu narodil,“ vyprávěla nedávno jeho matka Helena pro CNN, přičemž zmínila přezdívku svého syna, která vznikla z italského slova Mondo – svět.

Chápete? Pro CNN! Tahle globální mediální hvězda zrovna není stanicí, která by svým divákům dávala atletiku k večeři. Královna sportů, olympijský sport číslo jedna. Tak určitě… Léta po odchodu unikátní osobnosti s tváří Usaina Bolta byla pro atletiku krušná. Teď je tu však nový showman.

Armand Duplantis je týpek, který má předpoklady v genech. Jeho americký tatínek a současný trenér Greg závodil proti velkému Sergeji Bubkovi, švédská maminka Helena byla vícebojařkou a hrála i volejbal. Jejich synek vzal tyčku do ruky už ve školce. Tréninkový sektor měl doma na zahradě. Svůj první světový rekord překonal už v sedmi letech. Tatínka přeskočil v sedmnácti. A tuhle zimu naložil celé historii.

V pěti závodech vždycky přeskočil aspoň šest metrů. Pokaždé polechtal publikum pokusy o světový rekord. Když to nevyšlo, většinou chybělo jen málo. Dvakrát to klaplo. V Toruni po šesti letech sesadil Francouze Renauda Lavillenieho výkonem 617 centimetrů. V Glasgow ještě centimetr přidal. Všechno tak vesele a lehce.

„Líbí se mi, když se dívají“

„Pro atletiku je úžasný impuls, že se objevil. Ne, že by nebyl známý, ale skáče na takové úrovni, že šest metrů v jeho případě vypadá jako maličkost,“ hodnotí jeho letošní kampaň Alfonz Juck, věhlasný atletický manažer. „Je skvělá zpráva, že v létě může pokračovat v rekordním nástupu. Myslím, že bude. I když se přesvědčil, že výšky na úrovni 619 nejsou samozřejmostí.“

Duplantis je už evropským šampionem z roku 2018, vloni na podzim ve finále mistrovství světa prohrál jen s Američanem Samem Kendricksem. Teď je to ale on, na němž stojí nejen sláva jeho disciplíny, ale rovnou také popularita celé atletiky. Zatím to bere s bezstarostností mládí, jež čiší z jeho chlapecké tváře, kterou v civilu ještě zjemňují kulaté obroučky brýlí.

„Líbí se mi, když se lidi dívají. Líbí se mi, když jsou všechny oči upřeny na mě, když jsou oči upřeny na naši tyčkařskou soutěž,“ říká Duplantis. „V technických disciplínách předvádíme úžasné věci, zvlášť my tyčkaři. A já chci, aby je vidělo co nejvíc lidí.“

Tuhle zimu si užil. A v olympijském létě bude mezi globálními tvářemi světové atletiky. Není vůbec jisté, jestli Boltův trůn někdo zabere. Ale Duplantis šanci určitě má. Stejně jako Bolt předvádí kousky, které mění dosavadní realitu. Fanoušci se těší, co bude dál.

„Neviním je, že po mně chtějí stejně bláznivou kariéru, jakou měl Usain Bolt,“ říká Duplantis. „Zkusím náš sport dovést, co nejdál to půjde. Vím, že nejlepší cesta je skákat co nejvýš.“ Možná by se hodilo i nějaké kouzlo mimo sektor. Ještě víc showmanství, které by přitáhlo i lidi, kterým už samotné světové rekordy v atletice nestojí za povšimnutí.

„Slyšel jsem názory, že by mohl nahradit Bolta. K tomu má ještě trochu daleko, co se týká charismatu, vztahu s fanoušky,“ říká Juck. „Ale učí se to a dá se očekávat, že bude postupně růst. Určitě bude jedním z nejžádanějších atletů. Věřím, že se budou zlepšovat i jeho výkony. Celkově je to pro atletiku velmi dobře.“

Duplantisův průlom přišel pro atletiku v dobrý čas. Začala olympijská sezona, v níž se k ní obrací zájem. A osobností schopných zaujmout je právě teď dost. Některé z nich se ukázaly už v zimní sezoně. V čele s venezuelskou trojskokankou Yulimar Rojasovou, která v pátek v Madridu překonala světový rekord.

„Je tu výměna generací. Přichází mladší, kteří dokážou netušené věci. Je cenné, že trojskokanka Rojasová přijede na Zlatou tretru,“ připomíná Juck.