Vítězný návrat Špotákové: S trenérem jsme dokázali, že spolupráce funguje | iSport.cz

Ceníte si takového startu pod novým koučem?

„Já jsem ráda, že jsme dokázali, že nám to spolu jde dobře, a že spolupráce funguje. To bylo vidět, to jsme předvedli. Je to první sezona spolu a jsem nabuzená i na ten další rok. Když to jde, tak věřím, že ještě i ten další rok zvládnu.“

Přitom jste chtěla hodit dál než na MS v Dauhá, což jste zvládla naprosto v klidu…

„To jsem si řekla tak trochu opatrně, že chci hodit dál, abych si nekladla velké cíle, které nesplním. A opravdu jsem tušila, že to splním levou zadní. První hod jsem bohužel vůbec netrefila, ale pak jsem předvedla slušný výkon. I když při rozcvičování mi to šlo líp. Ale rozhodně spokojenost. Pro nás s trenérem je dobré, že je to na dobré cestě, že to opravdu začíná trochu lítat a fungovat. Z toho mám po loňském trápení radost. Hrozně moc jsem se na ty závody těšila a je znát, že jsem na dobré vlně.“

Závodila jste poprvé od MS, přesně po osmi měsících, byla jste nervózní?

„Nervozita byla velká. Ale to je hrozně důležité, aby byla, já to už potřebuju. Měl by to mít každý závodník. Cítila jsem to hrozně dlouho, celý týden, ale tak to má být správně. Až jsem si říkala, jestli to není příprava skoro jak na olympiádu…“ (úsměv)

Bylo pro vás fajn, že se první závod konal v Kladně, kam to nemáte daleko?

„To jo. Ale mockrát jsem tady neházela. Abych řekla pravdu, tak zase tak dobře se tady neháže.“

Proč?

„Potřebuju se zaměřit na nějakou budovu a tady jsou na obou stranách stromy. Taková indiferentní jednolitá zeleň, je těžké udržet pozornost. Vy musíte mít jeden bod, kterým si hlídáte oči, protože oči vedou hlavu a hlava vede tělo. Navíc svítilo sluníčko do očí. Fakt hrozně přísný sluníčko bylo… Nebylo to úplně jednoduché.“

Co dál? Počítáte příští pondělí s Odložilovým memoriálem?

„To ještě nevím, protože mě malinko bolí achilovka. Vzhledem k tomu, že to jsou domácí mítinky, tak to není úplně nutné lámat přes koleno. Když na tom budu dobře, tak závod je nejlepší trénink.“

Přemýšlíte o Diamantových ligách, které se mají rozjet v srpnu?

„Moc to neřešíme. Řím by byl pěkný, tam jsem to vždycky měla ráda. Já mám všechny ty diamantové stadiony ráda. Kromě těch vzdálenějších, jako Rabat, Eugene a Dauhá. Ty ale stejně mají být v říjnu. A v říjnu už závodit neplánujeme, to už necháme mladším. V říjnu už bych ráda měla volno, abych se mohla začít připravovat na olympiádu.“