Vadlejch ukázal karanténní vous a zazářil: Neměl jsem žádná očekávání | iSport.cz

Někomu by možná mohl připomínat Františka Josefa, jinému třeba hitmakera Eda Sheerena. Žádný z nich by ale určitě nehodil tak daleko oštěpem. Jakub Vadlejch ukončil dlouhé čekání na první závod a v Kladně během projektu Spolu na startu hodil 84,31 metrů. Prvním závodem měl lepší výkon jen jednou v kariéře.

Co má znamenat to vousisko?

„To je karanténní vous, kdyby mě náhodou žena bila, tak aby mě to tolik nebolelo… (smích) Ženě to nevadí. A teď mi k desátému výročí seznámení, co jsme měli v týdnu, koupila poukaz k barberovi, tak uvidíme, co s tím provede.“

Jste spokojený se svým výkonem, kterým jste na začátku pokoronavirové sezony třetí ve světových tabulkách?

„Asi jo. Neměl jsem ani žádná očekávání. Chtěl jsem konečně závodit, protože jsem závodil naposledy v říjnu, ale těch tréninků je spousta. Letos jsme do Afriky přijeli už v lednu a už toho bylo moc, to je změna.“

Byl jste na první start hodně natěšený?

„Bylo to opravdu hodně jiné. I z důvodu, že se výkony v podstatě nepočítají, když tři měsíce nejezdil antidoping (olympijské limity se můžou plnit až od prosince – pozn. red.). Je to hodně zvláštní pro hlavu, jak se nastavit. Letošní příprava byla olympijská, všichni jeli na sto dvacet procent. V polovině března jsem házel v tréninku výkony, které jsem v té době nikdy nezažil. A z ničeho nic nám řekli: Jeďte domů.“

Jak daleko vám oštěpy létaly na zimním soustředění v Africe?

„Daleko, hlavně technicky dobře. Pak jsme přijeli a já jsem musel jako voják do čtrnáctidenní karantény. Na Šumavě máme chatu. Ze třiceti stupňů, super forma, tělo je naježené na každé házení, na každou posilovnu totální útlum… Pak i tělo začalo zlobit. V zimě začalo bolet i to, o čem člověk ani nevěděl.“

Jak jste se vyrovnával se zákazem využívat regenerace?

„Já jsem zvyklý chodit po každém tréninku do páry. A jak nemůžu, a samozřejmě člověk chce trénovat, chce být nejlepší, tak je to doslova zničující. Já regeneraci zbožňuju, vždycky odcházím z regenerace jako nový člověk. Bylo to strašně znát na celém těle.“

V letošní sezoně chybí vrcholný šampionát, myslíte aspoň na mítinky Diamantové ligy, která by se měla rozjet v srpnu?

„To každopádně. Přemýšlím, jestli teď závodění totálně neutlumit a nezačít až v srpnu. Závody jsou až do října. Nejdůležitější je příprava na rok 21, tomu musím všechno podřídit. Hlavní je, abych šel do přípravy zdravý. To beru jako prioritu.“