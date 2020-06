Ján Volko: rychlík z Blavy! Takový sprinter tady nikdy nebyl, líčí manažer | iSport.cz

Takový skalp potěší. Ján Volko si v pondělí přijel po D1 pro porážku s Janem Velebou na stovce a s Pavlem Maslákem na dvoustovce. „Johny je však vynikající sprinter, určitě neřekl poslední slovo,“ hodnotil to s úsměvem Maslák.

O tom není sporu. Celá Volkova kariéra se totiž nese v podobném duchu. V dětství začínal s fotbalem, kde z něj byl sice rychlý, ale poněkud nešikovný krajní bek. Takže se poté dal na atletiku, ale ani tady to nevypadalo na žádná kouzla.

„Je to běžný bratislavský chlapec, který se ničím nevymykal z běžného průměru,“ přiznává Alfons Juck. „Na fotbal byl rychlý, tak si řekl, že zkusí atletiku. Jenže následně to v něm trenéři objevili a začali na tom pracovat. Je rovněž velmi pracovitý a svědomitý. I sám vůči sobě nechce nic zanedbat, ani ve vzdělávání, proto dál studuje vysokou školu.“

Volkovým průlomovým závodem byl halový evropský šampionát před třemi lety, kdy v Bělehradě ve finále šedesátky překvapivě získal stříbrnou medaili. To jaro si pak v Ostravě užil poslední závod slavného Usaina Bolta na Zlaté tretře.

A jel dál. Vloni na halovém mistrovství Evropy v Glasgow senzačně vyhrál, ač ho trápilo svalové zranění. Kvůli zdravotním problémům nakonec musel letní sezonu ukončit předčasně, ale vrátil se stylově. V letošní zimě si zlepšil osobní rekord na parádních 6,55 sekundy, vyhrál poté v Toruni a v pořadí Světové halové tour skončil na šedesátce třetí.

„V poslední halové sezoně byl jednoznačně nejlepší Evropan a na světové tour bojoval s Američany. Jen to kvůli viru nemohl prodat na halovém mistrovství světa,“ povzdechne si Juck.

Halová zima znamenala pro Volka naději na silný comeback i na dráze. Pro sprintery je přitom každé svalové zranění balancování na ostré hraně. „Vrátil se slušně. Má vynikající trenérku a jsou na nejlepší cestě, aby měl stejnou formu, ne-li lepší, než míval,“ míní Maslák.

O Volka se totiž stará trenérská dvojice Naďa Bendová – Róbert Kresťanko, kteří citlivě posouvají jeho kariéru kupředu. „Je to výsledek jejich koncepční práce. Včas rozpoznali, že mají v rukách cosi výjimečného,“ tvrdí Juck.

Teď už to ví celé Slovensko. Olympijský sport číslo 1 přitom po rozdělení federace za hranicemi neměl tolik hvězd jako v Česku. Volko je ale prvotřídní eso. „Doma mě poznávají lidi na ulicích. Někdy je to příjemné, někdy náročné se fotit. Ale mám z toho radost, dodává mi to energii do závodů,“ říká Volko.

Svými výkony se už dostal do exkluzivní společnosti slovenských sportovců, mezi nimiž jsou i globální hvězdy. „Na stejné úrovni jsou jen Sagan, Vlhová a Fialková. To je čtveřice silných individuálních sportovců,“ líčí Juck.

Po koronavirové pauze se expres Volko zatím teprve rozjíždí. I tak se koncem minulého týdne blýskl v Ostravě slovenskými národními rekordy na 60 a 150 metrů. „Začali jsme věnovat víc času regeneraci, hlavně v oblasti pánve a zaďáku. Zranění pro nás bylo ponaučení a věřím, že letos přidám další kvalitní výkon. Chtěl bych běžet líp než v minulé sezoně,“ přeje si Volko.

I pro něj zůstává hlavní metou olympiáda v Tokiu. Už proto, že pod pěti kruhy zatím nikdy nezávodil. „Chtěl bych se tam dostat. Hlavně, aby se nějaké olympijské hry konaly. Věřím, že se to podaří. Jednak že se budou konat a také, že se dokážu kvalifikovat,“ dodává Volko.