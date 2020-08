Atletka Seidlová radí, jak se dostat do formy: Zvládnete to i v obýváku | iSport.cz

Zdeňka Seidlová radí, jak se dostat po pauze zpět do formy • FOTO: koláž iSport Dlouhé týdny opatření proti šíření koronaviru nikomu na náladě nepřidaly. Taky jste tak trochu zlenivěli? Jak na sobě začít znovu makat a vrátit se do formy, to nám poradí atletka Zdeňka Seidlová. „Ukážeme si pár cviků s vlastním tělem, abychom posílili střed těla, trochu nohy, trochu tricepsy. Je to jednoduché cvičení, co každý zvládne. I doma v obýváku,“ ujistila běžkyně pražské Dukly. Sama trénovala i v době uzavřených sportovišť. „My, běžci, moc nepotřebujeme. Když nesmíme na stadion, běháme v parcích,“ zasmála se. Tak pojďme cvičit!

1. Výpady „Výpady asi většina z vás zná. Můžete chodit dopředu buď na přeskáčku pravou a levou nohou, nebo nejdřív dělat výpady na jednu nohu a pak na druhou. Vždycky bychom měli mít na mysli, že je třeba hezky došlápnout, ale také důsledně dodržovat, že koleno nikdy nesmí jít moc dopředu a přesahovat špičku. U kolena, které jde k zemi, se snažte, abyste ho spustili co nejníže, klidně se můžete dotknout země. Je to cvik na nohy a taky na zadek. Můžete si dát třeba deset opakování na každou nohu.“ Výpady • Foto Michal Beránek

2. Meresjev „Je to cvik na způsob planku, tedy prkna. Říká se mu Meresjev a je dobrý na zpevnění středu těla. Výchozí postavení je plank. Opřeme se o dlaně a budeme se spouštět dolů na lokty a zase zpátky. Levá ruka na loket, pravá na loket, levá zpátky, pravá zpátky. Půjdeme desetkrát nejdřív levou rukou dolů a pak zase desetkrát začne pravá ruka. Dávejte si pozor, abyste se ani neprohýbali, ani nebyli až moc vyšpulení. Kdo si chce dát tenhle cvik v těžší variantě, může ho dělat na obráceném bosu nebo na míči.“ Meresjev • Foto Michal Beránek

3. Tricepsy „Posadíme se, nohy ohneme v kolenou, chodidla opřeme o podložku, rukama se opřeme za tělem. Zvedáme hýždě až do propnutí. Snažte se mít ruce co nejblíže k sobě, pod rameny, abyste neposilovali jiné partie. Pokud máte po ruce lavičku, můžete se rukama opřít o ni.“ Trénujeme tricepsy • Foto Michal Beránek

4. Zvedání „Bude to na zadní stranu stehna a na zadek. Položíte se, jednu nohu ohnete v koleni a opřete chodidlem o zem, druhou natáhnete podél ní. Zvednete zadek a jednou chodíte nahoru a dolů. Pak nohy vyměníte. Dá se cvičit i tak, že si nohu, o kterou se opíráte, podložíte stoličkou. U tohoto cviku je dobré dávat pozor, abyste moc nezabírali rukama. Klidně si je otočte dlaněmi nahoru.“ Zvedání • Foto Michal Beránek

5. Kmitání „Jde o cvik na šikmé břicho a zpevnění středu těla. Půjdeme do šikmého planku, opřeme se o jednu ruku, druhou zvedneme a budeme kmitat. Ti, co si troufají, můžou zvednout jednu nohu do vzduchu. Je na každém, kolik opakování si dá, standardní je asi deset na každou stranu. Vždycky je dobré myslet na to, aby člověk byl v jedné lajně a nenakláněl se dopředu ani dozadu. Kdybychom chtěli extra zpevňovat šikmé svaly břišní, můžeme přidat otočku rukou dolů pod trup.“ Kmitání • Foto Michal Beránek

6. Unožování „Je to cvik hlavně na zadek. Všichni to známe. Zůstaneme na boku, opřeme se o loket a unožujeme. Hlídáme si, abychom měli tělo v jedné rovině. Mě u tohoto cviku trenéři obvykle opravovali, protože jsem se prohýbala. Je dobré pamatovat na to, aby mezi tělem a podložkou bylo dost prostoru. I když noha nepůjde moc vysoko, budeme se snažit zabírat opravdu jen stehnem a zadkem. Totéž na druhou stranu.“ Unožování • Foto Michal Beránek