Sasínek jede, na Tretře vytunil osobák. Ostrava je naše Monako, zářil

Elitní světoví běžci mají pekelně rychlou dráhu na stadionu krále Baudouina v Monaku, Filip Sasínek ze sebe nejlepší vydává v Ostravě. Před čtyřmi lety na Zlaté tretře zaběhl svůj průlomový závod, včera si na patnáctistovce zlepšil osobní rekord na skvělých 3:35,02 minuty. „Nemyslím si, že je to náhoda. V sezoně jsem se fakt cítil skvěle. A Ostrava tomu dává trošku víc. Je to pro nás běžce taková mekka a sjíždíme se sem pro dobré výkony jako do Monaka ve světě. Tady se to nějak všechno sejde, když je dobré pole a dobré počasí, tak to jde běhat,“ usmívá se Sasínek.