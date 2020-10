Atletická kráska Seidlová: dřina a krása se doplňují, Vémola ji chválil

Třetí díl Karlos Show zabrousil do atletiky i do sporu o MMA • Pavel Mazáč / Sport

Je jako blonďatý blesk. Sprinterka Klára Seidlová byla v zimě nejrychlejší Češkou, letní sezonu jí pokazila operace slepého střeva. Díky tomu ale měla čas na focení do magazínu iSport LIFE, který představil nadějné atletky, jež díky dřině vypadají šik. „Bylo to super,“ usmívala se Seidlová, která má letos ještě další zajímavou zkušenost. Do své show ji pozval Karlos Vémola.

Doménou Kláry Seidlové je halová šedesátka, kde v Česku kraluje už tři roky po sobě a drží také národní rekord. Letos svůj nejlepší čas 7,23 sekundy vyrovnala na mistrovství republiky v Ostravě a na sociálních sítích pak zahlásila ve stylu Roberta Záruby : „Vítej, zlatý hattricku!“

„To se mně moc líbí, to tvoje sebevědomí,“ usmíval se pak Karlos Vémola , když Seidlovou zpovídal v atletickém díle Karlos show. „Byla to moje první talk show, ráda na to vzpomínám,“ říká Seidlová.

K atletice se kdysi dostala díky sestřenici Petře, bývalé české překážkářce. Svého značkového úspěchu dosáhla ve dvaceti letech, když na mistrovství Evropy juniorů v Rieti získala bronzovou medaili na stovce. Pak jí kariéru přibrzdily problémy s vyhřezlou ploténkou, v posledních třech letech už se ale vždy dostala do národního týmu pro halové šampionáty. Letní sezonu jí ale pokazil zánět slepého střeva.

„Měsíc jsem nemohla nic dělat. Bylo to hrozně zvláštní, protože jinak něco dělám každý den,“ líčila Seidlová během fotografování pro magazín iSport LIFE, pro nějž pózovala celé dvě hodiny. A potvrdila, že sportovní dřina a krása se můžou doplňovat.

„Já si myslím, že určitě dělá krásnější postavy. Pokud má člověk na sebe čas, jde to k sobě docela dobře,“ říká Seidlová. „Když se normálně trénuje, tak to nechávám volně, moc se nemaluju, když přijdou závody, člověk se chce cítit dobře. Ale člověk může vypadat dobře, i když není namalovaný a je v tréninku.“

Sama ráda pročítá módní časopisy a zajímá se o to, co se nosí. „Moje nejoblíbenější barvy jsou černá a bílá. Přizpůsobuju se tomu, co se nosí. Mám ráda džíny a obyč tričko, doplněné třeba zlatými šperky,“ vysvětluje. A jací se jí líbí chlapi?

„Ze sportovců třeba Beckham . Ale mužský idol nemám ve smyslu, že by musel být blonďatý nebo hnědovlasý. Musí být hlavně vtipnej, abychom se nenudily,“ směje se Seidlová.