Rodinná idylka u atleta Masláka. Nový dům, stěhování i druhé dítě

Je tomu zhruba měsíc, co v Česku platí nouzový stav, který s sebou přinesl i omezení sportu. Rodina běžce Pavla Masláka tento zvláštní čas ale paradoxně vnímá jako nejšťastnější období. Má dostavěný dům, bude se stěhovat a co nevidět se očekává příchod druhého potomka. „U nás se s pandemií vlastně nic nezměnilo,“ usmívá se manželka trojnásobného halového mistra světa na 400 metrů Nela Masláková.

U Masláků doma to žije i v době pandemie. „Máme doma malého draka. Mia je hodně akční dítě, to má určitě po mně,“ směje se Nela. Kromě starosti o šestnáctiměsíční dcerku musí Maslákovi aktuálně řešit i další rodinné záležitosti. Čeká je velké stěhování a za dva měsíce i příchod druhého miminka.

„Finišujeme teď se stavbou. Firma nám předala hotový dům, ale je tam ještě pár nedodělků, takže si počkáme, než budeme úplně plnohodnotně bydlet. Jsme z toho už opravdu vyčerpaní. Říkala jsem, že stavím jen jednou a stěhuju se naposledy,“ usmívá se.

Pro nové rodinné sídlo zvolili Maslákovi vesničku nedaleko Brandýsa nad Labem. Kvůli Pavlovým tréninkům na Dukle hledali místo s přijatelnou dojezdovou vzdáleností od Prahy. „Chtěli jsme dostupné místo s velkou zahradou. Pro mě byla priorita to, že děti jen vystrčím na zahradu a oni budou na čerstvém vzduchu. V Praze se vždycky hodinu chystáme, a to jdeme jen na hřiště a zpátky,“ pochvaluje si nové bydlení Nela.

Atlet a táta v jednom

Větší dům se teď bude bezesporu hodit. V lednu se totiž rodina rozroste o dalšího člena. Po Mie Kristiině (druhé jménem dostala dcera Maslákových po společné kamarádce, atletce Kristiině Mäki), která přišla na svět loni v červenci, se tentokrát rodina dočká mužské posily.

„Manžel doufal, že to bude zase holka. Když nám pak na ultrazvuku řekli, že čekám kluka, byl trochu zaskočený. Pavel je skvělý manžel, se vším mi pomáhá, ale nemá moc zkušeností s manuálními věcmi. Jeho největší obava tedy byla, jak to malého všechno naučí. (smích) Ale teď už se opravdu těší a je rád, že to je to tak, jak to je.“

Kromě rodinných povinností se Pavel Maslák nevyhýbá ani těm tréninkovým. Stadion na Dukle dočasně vyměnil za pražskou Stromovku, kde absolvuje běžeckou přípravu. „Aktuálně měl být na soustředění v Harrachově, ale to se bohužel nakonec nekoná. V prosinci by ho pak mělo čekat Portugalsko. Snaží se proto teď trénovat i dvoufázově. I když jsou podmínky hodně omezené, chce to dělat stále kvalitně,“ přibližuje jeho manželka.

Nouzový stav? Pro nás se nic nezměnilo

Starost o malou Miu, dokončování stavby i přípravy na druhé miminko. Na nudu v období nouzového stavu si rodina rozhodně stěžovat nemůže. „U nás se toho vlastně ani moc nezměnilo,“ říká s úsměvem Nela. „I když měl manžel zahraniční soustředění nebo závody, snažili jsme se s Miou jezdit co nejvíce s ním. Času jsme spolu tedy trávili dost před pandemií i teď.“

A ponorka? Ta prý v rodině českého šampiona vůbec nehrozí. „Jsme spolu tři roky a za tu dobu jsme se snad ani jednou pořádně nepohádali. Pavel je opravdu klidný člověk, to já jsem naproti němu byla vždycky hodně akční. Skvěle se tak ale doplňujeme. Už i mě ale kvůli těhotenství docela ubývají síly. Když můžeme být doma, jsme vlastně všichni docela rádi.“