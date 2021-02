Holušovy bolestivé, ale stříbrné narozeniny. Nezabalím to, slibuje

Pořádně si oddechl a zahlásil: „Říkal jsem si, že nevím, jestli to mám zapotřebí se na narozeniny tady takhle trápit…“

Jednomu z českých hrdinů posledního atletického desetiletí se v sobotu ohlásila Kristova léta. Jakub Holuša (33) je navíc potkal ve chvíli, kdy se po roce a půl snaží o návrat. Po dlouhodobých problémech s kyčlemi a následné závodní pauze, ke které přispěla i loňská sezona bez výrazného vrcholu.

Před týdnem v pražské Stromovce se na trojce objevil na dráze poprvé od MS 2019 v Dauhá. Na ostravském mistrovství republiky vydržel trpět, přestože mu dva nejlepší utekli. Vítězný Jan Friš se časem 7:57,72 minuty posunul na osmé místo českých historických tabulek. Filip Sasínek před nedělní patnáctistovkou odstoupil po dvou třetinách trati. Holuša doběhl s odstupem druhý (8:12,70).

„Určitě na to má vliv ta delší pauza. Rok a půl nezávodit…“ povzdechl si Holuša. „Ale jsem rád, že závod nezabalím. Opravdu mi to nechutná, neběží, bolí to. Přesto to nezabalím, i když myšlenky na to jsou. Ale ne, nesmím! Toho si cením.“

Halový mistr Evropy z pražského šampionátu 2015 na patnáctistovce po vleklých zdravotních komplikacích přešel od polského kouče Tomasze Lewandovského do tréninkové skupiny Josefa Vedry. Comeback ale zkomplikovalo lednové zranění lýtkového svalu. Přesto v zimní sezoně pokračoval dál.

„Říkal jsem, že to ještě balit nechci, že to chci zkusit,“ líčil Holuša. „Doma jsem týden jezdil na cyklistickém trenažéru. Po týdnu jsem začal klusat, postupně jsme přidávali, ale nemohl jsem běhat v tretrách. Tretry mám teď dva týdny. Ale já jsem říkal: Já musím vyběhnout, vystartovat, protože nechci prodlužovat pauzu. Potřebuju, abych znova poznával, jak závody chutnají. Intenzita v závodě je taková, že tělo na ni zapomíná.“

O motivaci pro léto má postaráno. V jeho mílařském království teď pořádně řádí Filip Sasínek, jenž mu ve středu na patnáctistovce časem 3:36,53 sebral halový rekord ze slavného zlatého běhu v Praze.

„Určitě je to dobře, líp než kdybych tu byl pořád sám. A já Filipovi moc fandím, máme dobrý vztah,“ reagoval Holuša. „Rekordy jsou od toho, aby se překonávaly. A já věděl, že to zaběhne. Byla jen otázka, jestli bude mít Filip formu jako v létě, a jestli trefí závod. Formu vypiloval a myslím, že závod trefil ještě lepší, než čekal. Běželo se skvěle, prodal to se vším všudy a myslím, že má i na to běžet v hale pod tři třicet šest. Je to super, určitě mě to bude motivovat, abych mu aspoň trošku konkuroval.“