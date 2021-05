Černošek na Tretru získal Duplantise: COVID? Jsem rád, že jsem přežil

Vzít ze dvou tváří světové atletiky Warholma, nebo Duplantise? Život promotéra Miroslava Černoška je zase u tradičních, i když poměrně luxusních otázek. Uprostřed zimy se i on pral s covidem a byl to doslova zápas o život. „Musím říct, že jsem na tom byl hodně špatně, jako spousta lidí v Česku,“ vzpomíná Černošek.

Jak se cítíte teď?

„Dostal jsem se z toho, zdravotně se cítím výborně. Určitá ztráta energie tam nastala, ale zdravotně jsem na tom dobře, testy jsou v pořádku.“

Jak vás tahle zkušenost ovlivnila?

„Nerad bych z toho dělal senzaci, nechci o tom moc mluvit. Všichni, kdo si takovou krizí prošli, vidí hodnoty jinde. Jste rád za rodinu, chcete něco dokázat a chcete na světě být. Byl jsem v umělém spánku, deset, dvanáct dní jsem byl úplně mimo realitu. Zkrátka jsem moc rád, že jsem to přežil. Odpoledne se cítím unavenější. Ale teď se věnuju Tretře, to mě celkem baví a vypadá to velice dobře.“

Co pro vás letošní mítink znamená?

„Mám velkou radost, že i dvacátý rok můžu u mítinku být. Je to skvělý projekt, který má letos šedesát let. Loni to byl třetí nejlepší mítink na světě. Jsem spokojený, jsem šťastný. Měli jsme tu Zátopka, Železného, Bolta, Carla Lewise. Nic lepšího česká a světová atletika nikdy neměla.“

Vždy se snažíte, aby byl výroční mítink speciální. Jaké ale bylo zorganizovat mítink v letošní pandemické situaci, která pořádání významných sportovních akcí zásadně komplikuje?

„Letošní ročník má tři specifika. Dobu covidu, v níž se člověk musí přizpůsobovat věcem, které dřív nevnímal, neřešil je. Jsem rád, že jsme dostali povolení uspořádat mítink s diváky. Máme povolenou kapacitu cca dvou tisíc diváků. Je to deset procent kapacity stadionu, plus boxy a V.I.P. prostory. Bude aspoň vytvořená příznivá kulisa špičkovému sportu.“

To druhé specifikum?

„Je těsně před olympijskými hrami, takže je poměrně velký zájem výborných atletů, aby na mítinku startovali. A to třetí specifikum? Bohužel jsme letos dostali v historii nejmenší podporu od státu. Národní sportovní agentura mítink zařadila mezi akce, které nejsou tak špičkové. Dostali jsme o padesát, šedesát procent méně než v minulých letech. To nás trápí, ale řešíme to.“

Jak?

„My máme veliké štěstí, že mítink zanechává velice příznivý ohlas v Ostravě. Máme mnoho let velice příjemnou a silnou podporu statutárního města Ostravy i Moravskoslezského kraje. V tohle roce bychom to při výpadku stání podpory bez podpory města a kraje nebyli schopní zvládnout. Mrzí mě, že je poměrně malá podpora ostravských firem. Drží to firmy, které jsou u atletiky delší dobu, nebo firmy, kde je to postaveno na mých osobních vztazích s některými majiteli.“

HVĚZDY ZLATÉ TRETRY Armand Duplantis (Švédsko, tyč)

Sam Kendricks (USA, tyč)

Shelly-Ann Fraserová-Pryceová (Jamajka, 200 metrů)

Joshua Cheptegei (Uganda, 3000 metrů)

Johannes Vetter (Německo, oštěp)

Christian Taylor (USA, trojskok)

André de Grasse (Kanada, 100 metrů)

Dafne Schippersová (Niz., 200 metrů)

Přesto jste znovu ohlásili účast několika současných superhvězd světové atletiky v čele s Duplantisem…

„Je to tím, že před Tokiem je úžasný zájem hvězdných atletů. Armand Duplantis je nejlepší atlet současnosti. Pro mítink je to bomba! Duplantis je opravdu hvězdný, sympatický kluk, skáče neskutečné výšky.“

Jaké další atlety na startu si ceníte?

„Tretra byla vždycky spojená s oštěpem. Jsem rád, že tady budeme mít Johannese Vettera. Doufám, že Honzu Železného nepřehodí zrovna v Ostravě. (úsměv) Je vidět, že výkonnost na to má. Joshua Cheptegei ohlásil pokus o světový rekord na 3000 metrů. Na stovce poběží André de Grasse, budou tu Dafne Schippersová i Shelly-Ann Fraserová-Pryceová a také Christian Taylor. A taky celá česká špička. Bude se na co dívat.“

Jak zasáhla koronavirová pandemie situaci na trhu s atletickými hvězdami?

„Je třeba říct, že tlaky atletů na peníze jsou o něco menší. Vnímají, že mítinků je méně. Některé mítinky padly, nebo byly posunuty. Zdá se, že každý chce u nás startovat za přijatelné peníze. Ani Duplantis nebyl ten, co by vyloženě tlačil na peníze. A já jsem přesvědčený, že je megastar. Manažer Ali Juck je šikovný, má s atlety dlouhodobě vybudované vztahy. Ale některé hvězdy jsme i odřekli. Mohli jsme mít Warholma, ale rozhodli jsme se pro Duplantise.“

Pomohl vám i jarní termín, který nabízí atletům možnost kvalifikovat se na olympiádu?

„To jsme právě zvažovali. Já jsem byl spíš pro mítink koncem srpna. Zvažoval jsem, jestli nejít na pozdější termín. Říkal jsem si: Čím později v létě to bude, tím může být větší divácká kulisa a covidová opatření méně razantní a lacinější. Náklady na mítink jdou taky nahoru tím, že na stadion nemůže patnáct tisíc diváků, ale jen dva tisíce. Ale speciálně Honza Železný hodně tlačil na tento termín, aby jeho oštěpaři mohli něco hodit. Nakonec jsme upřednostnili sportovní výkonnost před ekonomickým aspektem.“

Jaký očekáváte mediální zájem?

„Jsem velice potěšený, že zájem médií je velký. Mítink bude vysílat pětadvacet televizních společností, signál půjde do sto dvaceti zemí světa. To je výborné, zvlášť v současné době, kdy je krize ve vysílacích právech a prize money tenisového turnaje v Miami jdou z devíti milionů na čtyři. Televizní začínají zvažovat za kolik peněz do projektů jít. Doba je jiná, člověk s ní musí umět pracovat.“

Pro šedesátý ročník jste snil o návratu Usaina Bolta do Ostravy, jak to dopadlo?

„My jsme o tom diskutovali. Usain Bolt u nás startoval devětkrát a jsme mítink, který má nejvíc jeho startů ze všech mítinků světa. Ale trošku nás zaskočilo, že jsme šli dolů s podporou od agentury. Jednali jsme, uvažovali jsme, ale finanční dispozice nás limitovali. Trošku nás to mrzí, ale zvolili jsme radši účast aktivních atletů.“

Co ještě nabídnete fanouškům při jubilejním mítinku?

„Zaprvé jsme chtěli, aby byl mítink skvěle obsazený, což je. Pohybujeme se v tom, co nám situace dovolí. Původně jsme měli souhlas na pět set diváků, teď to rozšířili na dva tisíce. Chtěli bychom podržet co nejvíc tradičních věcí, jako třeba jízdy atletů kolem oválu. Uvidíme, jaký bude stav těsně před mítinkem. Budeme se snažit operativně reagovat.“