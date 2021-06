MČR v atletice: Kudlička má rekord, limit na LOH mu unikl. Slaví i Svoboda

Petr Svoboda dává vše do finiše na Odložilově memoriálu • Michal Beránek (Sport)

Tyčkař Jan Kudlička získal třináctý český titul a dostihl rekordmana Libora Malinu, který byl úspěšný v disku. Třináct titulů má ještě vytrvalec Michael Nejedlý, který je ale získal ve dvou disciplínách. Výkonem 555 cm Kudlička vyrovnal své letošní maximum. Pak neúspěšně útočil na 560 centimetrů, které by znamenaly šanci na účast na olympijských hrách v Tokiu.

Čtvrtý muž olympijských her v Riu de Janeiro získal první titul v roce 2008 a od roku 2010 nenašel na domácím šampionátu přemožitele. Ve Zlíně napotřetí zdolal 555 centimetrů, čímž zopakoval svůj týden starý výkon z mistrovství Evropy družstev v Kluži. Svazový olympijský limit 560 centimetrů mu ale odolal, takže nemůže pomýšlet na postup do Tokia ze světového žebříčku.

Třiatřicetiletý český rekordman měl z dalšího titulu radost. „Třináctý titul se počítá. Je strašně hezké, že se mi vůbec povedlo mít stabilní výkonnost třináctkrát relativně po sobě. Jsou tam dvě stříbra, žádné mistrovství jsem nevynechal. To je důkaz, že se to dělá dobře, že je člověk zdravý,“ ocenil.

Hořkost kvůli nesplněnému olympijskému limitu necítil. „Vím, že jsem potřeboval skočit 560. Myslím, že jsem to měl skočit. Ale já jsem tam nechal úplně všechno. Poslední týden jsem měl tak těžký, že těch 55 beru všemi deseti,“ dodal Kudlička, který byl po příletu z Kluže u toho, když se jeho manželce Jiřině narodila druhá dcera. V sobotu s ním ze soupeřů nejdéle udržel krok Dan Bárta, který zapsal 545 centimetrů. Bronz získal Matěj Ščerba (535).

Titulem nejrychlejšího Čecha se může od soboty pyšnit Dominik Záleský, který vyhrál stovku. Zvítězil v čase 10,31 před spoludržitelem českého rekordu Zdeňkem Stromšíkem (10,39). „Jsem fakt strašně šťastný. Byl jsem čtvrtý, třetí, druhý a teď nakonec první. Povedl se mi start, a jak jsem se viděl vepředu, tak už jsem si věřil,“ radoval se pětadvacetiletý závodník. Třetí doběhl Štěpán Hampl (10,45), který o dvě setiny předčil dalšího českého spolurekordmana Jana Velebu. Zkušeného sprintera, jenž trénuje novopečeného šampiona Záleského, limitovaly zdravotní problémy.

V závodě na 110 metrů překážek potvrdil roli favorita Petr Svoboda. V rozběhu si o setinu vylepšil letošní maximum na 13,52, ale ve finále běžel o 26 setin pomaleji. Ženské krátké překážky vyhrála Markéta Štolová za 13,06, což by byl její osobní rekord, pokud by ho neznehodnotila nedovolená podpora větru 2,3 m/s.

V nezvykle těsném závodě žen na 5000 metrů porazila Moira Stewartová Terezu Hrochovou, která ji připravila o maratonský start na olympijských hrách v Tokiu. V teplém počasí se běželo volněji a půlmaratonská šampionka Hrochová nastoupila 500 metrů před cílem. Stewartová se jí zuby nehty držela a v cílové rovince měla více sil.

Vyhrála o necelou půlsekundu za 16:27,62. „Takhle vyrovnanou pětku jsem nezažila, rozhodně ji nepamatuju. Úplně jsem nečekala, že vezme už pětistovku, i když jsem počítala s tím, že ten konec bude rychlý. Byl to šílený úprk, jsem ráda, že jsem to zvládla a že mi neodpadly nohy,“ řekla Stewartová. Na souboj s Hrochovou se těšila. „Chtěla jsem se s ní poprat. Samozřejmě to (vítězství) nebylo jisté, protože vím, že Terka je teď připravená výborně,“ doplnila po svém třetím titulu v této disciplíně.

Vyrovnaný duel přinesla i ženská tyčka. Romana Maláčová porazila mladší kolegyni Amálii Švábíkovou jen díky lepšímu zápisu. Obě napoprvé překonaly 445 centimetrů, ale zatímco Maláčová si stejně počínala i na předchozích výškách, Švábíková se na 435 zachraňovala až napotřetí.

Devátý titul získala diskařka Eliška Staňková (55,68), která tím vyrovnala nejúspěšnější závodnici v této disciplíně Věru Cechlovou. Šesté domácí zlato má kladivářka Kateřina Šafránková. Vítězným pokusem 69,56 metru z páté série předvedla svůj druhý nejlepší výkon sezony.

Mistrovství ČR mužů a žen v atletice ve Zlíně:

Muži:

100 m (vítr -0,4 m/s): 1. Záleský (Dukla Praha) 10,31, 2. Stromšík (SSK Vítkovice) 10,39, 3. Hampl (Olymp Praha) 10,43.

5000 m: 1. Šinágl (Olymp Praha) 14:17,67, 2. Marčík (ŠKODA Plzeň) 14:23,96, 3. Zajíc (Univerzita Brno) 14:30,34.

110 m př. (-1,5 m/s): 1. Svoboda (Olymp Praha) 13,78, 2. Ryba (Dukla Praha) 14,10, 3. Stráský (Univerzita Brno) 14,49.

3000 m př.: 1. Vích (Dukla Praha) 8:53,19, 2. Foller (Univerzita Brno) 8:56,61, 3. Kováčech (SSK Vítkovice) 8:59,19.

Tyč: 1. Kudlička 555, 2. Bárta (oba Dukla Praha) 545, 3. Ščerba (Ústí nad Labem) 535.

Trojskok: 1. Vondráček (Hvězda Pardubice) 16,08, 2. Vodák (Univerzita Brno) 15,81, 3. Dittrich (Dukla Praha) 15,24.

Disk: 1. Bárta (Olymp Praha) 60,02, 2. M. Forejt 56,48, 3. J. Forejt (oba ŠKODA Plzeň) 53,89.

4x100 m: 1. Olymp Praha 40,61, 2. ČR U20 40,68, 3. ŠKODA Plzeň 40,88.

Ženy:

100 m (-0,1 m/s): 1. Kaiserová 11,73, 2. Kožuškaničová (obě USK Praha) 11,74, 3. Mičunková (AK Olomouc) 11,84.

5000 m: 1. Stewartová (Spartak Praha 4) 16:27,62, 2. Hrochová (ŠKODA Plzeň) 16:28,10, 3. Chlebiková (TŽ Třinec) 16:40,90.

100 m př. (+2,3 m/s): 1. Štolová 13,06, 2. Jiranová (obě USK Praha) 13,12, 3. Čuda Koudelová (Olymp Brno) 13,15.

3000 m př.: 1. Novotná (Olymp Brno) 10:18,68, 2. Siebeltová (Slezan Frýdek-Místek) 10:37,83, 3. Stýblová (Lokomotiva Beroun) 10:43,64.

Tyč: 1. Maláčová, 2. Švábíková (obě USK Praha) obě 445, 3. Pražáková (Sokol Kolín) 435.

Trojskok: 1. Maštalířová (Dukla Praha) 13,32, 2. Harasimová (Sokol Opava) 13,27, 3. Suchá (ŠKODA Plzeň) 13,11.

Koule: 1. Červenková (USK Praha) 17,48, 2. Brzyszkowská (SSK Vítkovice) 15,74, 3. Valešová (ŠKODA Plzeň) 14,81.

Disk: 1. Staňková (TEPO Kladno) 55,68, 2. Tichá (ŠKODA Plzeň) 51,70, 3. Matoušková (Olymp Praha) 48,30.

Kladivo: 1. Šafránková (Dukla Praha) 69,56, 2. Králová (USK Praha) 65,57, 3. Valešová (ŠKODA Plzeň) 63,87.

4x100 m: 1. USK Praha B 45,59, 2. USK Praha A 45,85, 3. AK Olomouc 46,31.