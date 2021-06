Kdo je nejrychlejší Čech? Chce do Pekingu, zkusí Kokosy na sněhu

Není to žádná legrace. Český bobový tým, který v posledních letech dorostl v elitní posádku Světového poháru, dostane před olympiádou v Pekingu pořádnou posilu. Rychlejší by v současnosti nenašel.

„Teď se začínám připravovat na boby, rozjíždím comeback,“ hlásil Záleský ještě zadýchaný po sprinterské řeži na atletickém mistrovství republiky. „Boby už jsem jezdil v roce 2017 a byl jsem s klukama furt v kontaktu. Říkal jsem si, že olympiáda je pro mě lákavá, boby mě nesmírně bavily. Tak to chci zkusit.“

Čeští bobisté se během posledních čtyř let posunuli ke kvalitnějšímu materiálu, ve Stromovce jim vyrostl trenažer na trénink startů a stará se o ně polský odborník Dawid Kupczyk. V minulé sezoně brali ve Světovém poháru celkově historická třetí místa na dvojbobu i ve společné kategorii dvojbobů a čtyřbobů. A teď se jim do týmu vrací Záleský, který překonal několik let plných zranění a je z něj nejrychlejší Čech.

„Na boby se začnu připravovat co nejdřív, což pro mě znamená hlavně přibrat. Teď mám lehce přes osmdesát kilo. Chtělo by to mít aspoň kolem osmdesáti osmi, což bude asi boj. Ale aspoň se můžu pořádně najíst,“ usmívá se Záleský. „Budu se pokoušet se dostat do týmu a dostat se na olympiádu s bobisty, když to štafetě nevyšlo.“

Záleský patří do výjimečné generace českých sprinterů, která před dvěma lety zlomila národní rekord na 4x100 metrů, který trval od olympiády v Mnichově dlouhých 37 let. V olympijském žebříčku pro Tokio ale zůstala česká sestava tři místa pod čarou. Záleský si spravil náladu aspoň zlatem ze zlínského šampionátu, kde proti svým zvyklostem protáhl krok a elitní soupeře s přehledem porazil.

„Můj projev není úplně uvolněný. Ale když se běží na špičce, tak se běží mnohem líp, mně určitě. Tak jsem toho využil a byl jsem rád, že to vyšlo,“ řekl Záleský. „Byl jsem nejrychlejší na začátku sezony, tak jsem rád, že jsem to potvrdil na mistrovství republiky. A jsem konečně nejrychlejší Čech, teď už to můžu říct.“

Teď bude další z atletických osobností, které zlákal svět ledového koryta. Američanka Lolo Jonesová, někdejší elitní překážkářka, už má za sebou účast na olympijských hrách v Soči a vloni s pilotkou Kaillie Humphriesovou dokonce na dvojbobu vyhrála mistrovství světa.

„Potkal jsem ji na závodech, když jsem jel Světový pohár. Příjemná…“ vzpomíná Záleský. „Olympijský vítěz v dálce Greg Rutherford taky přešel na boby. I mistr Evropy James Dasaolu, takže tam nebudu ani zdaleka nejrychlejší.“

V českém bobovém týmu se Záleský zapojí do sestavy druhého čtyřbobu s pilotem Adamem Dobešem a pokusí se ho posunout na olympiádu. Jeho atletický trenér a stále i soupeř Jan Veleba se bez něj bude muset v zimní halové sezoně obejít.

„Je to trochu složité, nejsou všichni nadšení, ale já jsem rád, že to vyzkouším. Hned příští týden si jdu na Olymp zatlačit, tak snad si na to vzpomenu, jak se to roztlačuje,“ usmívá se Záleský. „Vzpomínky mám výborné. Mně to hrozně bavilo, rozhodně větší adrenalin. Zimu mám rád, budu si jí užívat venku, ne v hale.“