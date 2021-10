Strmý lom běžce nezlomil. Mattoni Liberec Nature Run ovládl Pavlišta

Kdo o víkendu zavítal do Liberce, nemohl se vyhnout běžcům se startovními čísly. Trasa totiž vedla z náměstí Dr. Edvarda Beneše přes zoologickou zahradu až k Bedřichovské přehradě. „Splnilo to naprosto moje očekávání, běželo se mi velmi příjemně. Skladba tratě hezky odsýpala, prudší kopec střídala rovinka nebo seběhnutí,“ pochvaloval si Pavlišta, který doběhl v čase 1:22:19. „Ale spíše jsem se chtěl svižněji proběhnout pro radost po lese, kde to znám. Když jsem měl nějakou slabší chvilku, tak jsem zpomalil,“ přiznal.

Nejtěžší pasáží byl rozhodně kopec v žulovém lomu, který je veřejnosti běžně nepřístupný. Většina závodníků ho zdolala spíše chůzí než klusem. „Bydlím od lomu kousek. Je to krásné místo s nádherným výhledem na Liberec. Zážitek si tam proběhnout,“ dodal Pavlišta, který byl v cíli se skoro šestiminutovým náskokem na druhého Karla Splíteka. Třetí byl Jakub Stejskal. Mezi ženami byla nejrychlejší Tereza Kubíčková v čase 1:43:54, druhá skončila Němka Ulrike Schwalbe a třetí Milena Baráková.

Čtvrtý ročník Mattoni Liberec Nature Run nabídl také kratší trasu na 12 kilometrů. První místo bral Jáchym Kovář v čase 0:40:52, nejrychlejší žena byla Jana Pekařová s časem 0:47:55. Zájem byl také o dm rodinný běh, který byl kapacitně naprosto vyprodaný a zúčastnilo se ho 550 běžců. Oblíbené běžecké závody podporuje také Liberecký kraj. „Náš region je se sportem dlouhá desetiletí silně spjatý. Účastníkům závodu se představil náš kraj v celé své kráse. Věřím, že je upoutal,“ prohlásil Martin Půta, hejtman Libereckého kraje. „Jsem přesvědčen o tom, že Mattoni Nature Run je dobrým a užitečným relaxem nejen pro všechny amatérské běžce, ale také pro politiky, kterým by nyní během dlouhé a místy vypjaté předvolební kampaně mohl přijít vhod.“

Posledním letošním závodem ze série RunCzech bude Mattoni 1/2Maraton České Budějovice, který se uskuteční 23. října. O startu na něm uvažuje také Vít Pavlišta, vítěz sobotního závodu. „Ještě to však není jisté. Osobně ale běhám na hodně akcí od RunCzech. Je to obrovský a nejlepší podnik, který za ty roky dokáže uspořádat závody parádním způsobem. Není co vytknout,“ dodal Pavlišta.

Mattoni Liberec Nature Run – 23 km, muži: 1. Vít Pavlišta 1:22:19 (Pivovar Svijany, a.s.), 2. Karel Splítek 1:28:14 (adidas runners prague), 3. Jakub Stejskal 1:29:07. Ženy: 1. Tereza Kubíčková 1:43:54 (SK Aktis Praha), 2. Ulrike Schwalbe 1:50:35 (ASC Marktrodach), 3. Milena Baráková 1:51:00 (Kamenný Přívoz). 12 km, muži: 1. Jáchym Kovář 0:40:52 (MIZUNO TEAM), ženy: 1. Jana Pekařová 0:47:55 (TJ Turnov)