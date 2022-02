Staněk byl v Ostravě naštvaný: Nejradši bych to přebušil v posilovně

Co se stalo, že vám to tentokrát na Czech Indoor nevyšlo?

„Ani nevím, najednou mi nějak došlo. Rozcvička nebyla špatná, ale pak jsem se zapichoval levou nohu do břevna. Veškerou rotaci koule jsem tím zabil do země a úplně jsem se tam zlomil. Bylo to úplně hrozné. Od té doby, co mě začal trápit loket, tak mě to ovlivnilo úplně celého. V rotaci mě to nelimituje, ale nemůžu házet úplně z místa. Samozřejmě jsme to řešili různě s posilovnou, ale asi tam není dravost, dynamika. A s tím, že to ještě kazím technicky tak se to všechno sečetlo. Snažil jsem se to rozjet, jenže v konci najednou úplně vypnu.“

Bude čas bolavý loket nějak řešit?

„Určitě. Další závod bych měl mít až 11. února, ale nejspíš se rozmyslíme, jestli nebude lepší trénovat. Taky jsem prodělal covid, od té doby to taky není ideální. Koordinačně spíše. Asi mám tréninkové manko, chybí mi jistota a pak se takto projeví. Zboří se mi to jako domeček z karet.“

Co se vám teď honí hlavou?

„Jsem tak naštvaný, že bych to nejlépe nějak přebušil v posilovně! Uvidíme, jak na to tělo zareaguje. Půjdu na kontrolu a uvidíme.“

MOMENTY CZECH INDOOR GALA V OSTRAVĚ

Světový výkon roku

Anna Kielbasinská (Polsko), 400 metrů, 51.10 sekundy

Rekordy mítinku

Anna Kielbasinská (Polsko), 400 metrů, 51.10 sekundy

Thobias Montler (Švédsko), skok do dálky, 821 cm

Elliot Giles (V. Británie), 1500 metrů, 3:35.93 minuty

Tomáš Němejc (Česko), 200 metrů, 20.87 sekundy

Iryna Žuková (Bělorusko), skok o tyči, 471 centimetrů

Česká vítězství

Helena Jiranová, 60 metrů překážek, 8.03 sekundy

Jan Veleba, 60 metrů, 6.65 sekundy

Tomáš Němejc, 200 metrů, 20.87 sekundy