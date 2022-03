Sprinterská senzace: Teenagerka v Ostravě vyrovnala Kratochvílovou

Nejrychlejší Češkou atletické zimy je teprve osmnáctiletá kometa Eva Kubíčková. Na mistrovství republiky v Ostravě vyhrála závod na 60 metrů časem 7,30 sekundy. Překonala 28 let starý národní juniorský rekord, splnila limit pro halové MS v Bělehradě a vyrovnala nejelpší výkon slavné Jarmily Kratochvílové.

U zrcadla před závody si Eva Kubíčková dává na čas. Výsledkem je pak vyladěná image s dokonalým účesem, výrazně nalíčenýma očima s ozdobnými kamínky na víčkách a zlatými kroužky v uších.

„Líčení mi zabere většinou tak hodinu, vlasy půl hodinu. Je to takový relax. Celkem si na vzhledu zakládám a snažím se na každý závod vymyslet něco jiného,“ říká Kubíčková. „Snažím se tím aspoň vymykat od zbytku startovního pole. Letos mě chytly kamínky, takže letošní rok asi bude ve znamení kamínků.“

Ve finále halového mistrovství republiky ale Kubíčková naopak čas vyzvala na souboj a od soupeřek se oddělila rychlými kroky v zatím nejlepším sprintu života. Šedesátkou prolétla v parádním čase 7,30 sekundy.

„Byl to můj tajný sen, doufala jsem, že to vyjde a podařilo se,“ líčila Kubíčková.

Když proběhla cílem, na tabuli blikla čísla 7,31, oficiální čas byl ale ještě lepší.

„Já jsem doufala, většinou se to o setinku sekne, ale trochu jsem se bála, že to o setinu nevyšlo,“ řekla Kubíčková.

Další z favoritek Klára Seidlová vypadla už v rozběhu vinou ulitého startu.

Byla to důležitá setinka, protože osmnáctiletou sprinterku senzačně posunula na hranu limitu pro halové mistrovství světa v Bělehradě. Osobní rekord si jím posunula o sedm setin a o šest setinek vylepšila národní rekord Hany Benešové z roku 1994. A ještě bonus navíc, na pátém místě českých historických tabulek vyrovnala i nejlepší výkon kariéry legendární Jarmily Kratochvílové. I když ta se halové šedesátce moc nevěnovala.

„Mířila jsem hlavně na rekord, protože to byl můj dětský sen. Jsem ráda, že se mi to povedlo. Jsem fakt strašně spokojená, trochu jsem se bála, jestli ten národní rekord padne, natož limit na mistrovství světa, to jsem vůbec nečekala…“ radovala se Kubíčková.

Tentokrát vzala slávu Nikole Bendové, která se v halové sezoně vrátila po loňském svalovém zranění. Bendová za ní zůstala v osobním rekordu druhá o tři setiny sekundy.

„Nikču jsem cítila hlavně před cílem, hodně se na mě tlačila. V cíli jsem myslela, že to byla ona, ale dopadlo to v můj prospěch,“ hodnotila Kubíčková.

Atletičtí insideři už o ní věděli dlouho. Pochází ze Šumperka a začínala se sportovní gymnastikou. Po přechodu na anglické gymnázium do Olomouce ale začala pod vedením kouče Roberta Novotného s atletikou. A kromě hladkých sprintů si myslí i na překážky.

„V budoucnu bych chtěla běhat hlavně překážky. Uvidíme, jak se poperu s technikou, protože mi zatím moc nejde,“ říká Kubíčková.

Za dva týdny při MS v Bělehradě se ale postaví na start s nejrychlejšími sprinterkami na hladké šedesátce.

„Moc tomu nevěřím a nedokážu si představit, že vážně pojedu. Zatím si to moc neuvědomuju a těším se moc,“ říká Kubíčková. „Vzhledem k tomu, že jsem juniorka, budu se koukat kolem sebe a sbírat zkušenosti.“

HISTORICKÉ TABULKY NA 60 METRŮ

7,23 Klára Seidlová, 2018

7,24 Kateřina Čechová, 2013

7,27 Zdeňka Mušínská, 1996

7,29 Barbora Procházková, 2017

7,30 Jarmila Kratochvílová, 1981

7,30 Eva Kubíčková, 2022