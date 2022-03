Show fenoména Duplantise! O centimetr vylepšil vlastní světový rekord

Olympijský vítěz z Tokia závodil v této halové sezoně popáté. Při předchozích čtyřech startech vždy překonal šestimetrovou hranici, nejvýše se dostal na 605 centimetrů 19. února v Birminghamu. V Bělehradě měl sólo představení. Když na 561 centimetrech začínal, nikdo ze soupeřů už v soutěži nezbyl. Napoprvé zdolal základní výšku a pak i 585 centimetrů a šest metrů. Následně si nechal zvýšil na rekordní výšku a na třetí pokus byl úspěšný.

Na rekordní výšku útočil nejen v této halové sezoně opakovaně. „Myslím, že jsem zkoušel 619 tak padesátkrát. Opravdu to bylo dlouho. Nikdy jsem neměl výšku, která by mi dělala tolik problémů. Byl to opravdu tvrdý boj v posledních dvou letech. Jsem opravdu šťastný,“ radoval se v tiskové zprávě mezinárodní atletické federace.

Ve skoku o tyči je jeden společný světový rekord. Duplantis drží i nejlepší výkon venku, když v létě 2020 výkonem 615 centimetrů připravil o tento primát Ukrajince Sergeje Bubku. V Bělehradě se Duplantis mohl dobře naladit na boj o světový halový titul, který mu ve sbírce úspěchů chybí. Když se halový světový šampionát konal před čtyřmi lety naposledy, skončil Duplantis v Birminghamu sedmý.

V Bělehradě zvítězil také český překážkář Petr Svoboda, jenž finišoval v čase 7,65 sekundy. Úspěšně si tak vyzkoušel halu, kde před pěti lety získal evropský bronz. K vytouženému času kolem 7,55 sekundy mu ale znovu něco scházelo. Jeho sezonním maximem zůstává výkon 7,63 ze sobotního rozběhu při mistrovství republiky v Ostravě.