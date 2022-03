Překážkář Svoboda se vrací do šťastného města: Střádám tu atomovku

Podobně jako pro Antonína Panenku je Bělehrad i pro překážkáře Petra Svobodu životním městem. Ve středu do něj odletěl na halové mistrovství světa se vzpomínkami na pět let starý bronz, který tu získal na ME, i na jen devět dní starou vítěznou slávu při mezinárodní generálce. A znovu chce dokázat něco velkého, aspoň postup do finále. „Cítím, že to v nohách je,“ říká Svoboda.