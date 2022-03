620! Úžasný Duplantis opět překonal rekord, Česko na MS bez medaile

Závěrečný den halového mistrovství světa nabídl dva světové rekordy. Dopoledne se o historický zápis se postarala v trojskoku Yulimar Rojasová, která posledním pokusem ve finále vylepšila vlastní světový rekord o nevídaných 31 centimetrů na 15,74 metru. Její maximum pod širým nebem je o sedm centimetrů kratší. Večer Armand Duplantis jako první tyčkař v historii překonal 620 centimetrů.

Ve srovnání s dopoledním rozběhem Češi změnili pořadí závodníků ve štafetě. Rozbíhal aktuálně nejlepší český čtvrtkař Šorm a na pozici finišmana se vrátil tuzemský rekordman Maslák. Ve vyrovnaném závodě Češi, kteří loni získali stříbro na HME, finišovali těsně před Brity a sedmnáct setin za čtvrtým Polskem. Od bronzových Nizozemců je dělila sekunda a sedm setin. „Celkově asi postupem času budeme spokojeni. Myslím, že minimálně na čtvrté místo až třetí časově bylo. Nebyly to ideální závody pro nikoho, hodně se tam strkalo, hodně předbíhalo. Bylo to takticky náročné,“ komentoval umístění v České televizi Maslák.

Dva světové rekordy

Venezuelanka Rojasová suverenitu potvrzovala od začátku trojskokanského závodu a napoprvé s velkým nedošlapem skočila 15,19. Ve druhém a čtvrtém pokusu měla daleké skoky s přešlapem a v páté sérii se přiblížila světovému rekordu na sedm centimetrů výkonem 15,36. Na závěr už jako jistá trojnásobná světová šampionka ulétla až na nové historické maximum. Tentokrát elektronické zařízení u prkna zasvítilo zeleně na znamení platného pokusu.

Stejně jako na olympijských hrách v Tokiu si nechala to nejlepší až na šestý pokus, tehdy vytvořila venkovní maximum 15,67. „Necítím se nijak jinak, ale je to skok na oslavu. Možná jeden den budu známá jako 'dívka šestých skoků',“ uvedla na webu Světové atletiky. V šestadvaceti letech zdaleka ještě nechce říct poslední slovo. „Narodila jsem se, abych skočila šestnáct metrů,“ poznamenala. Stříbro s metrovým odstupem získala Ukrajinka Maryna Bechová-Romančuková, třetí skončila Jamajčanka Kimberley Williamsová (14,62).

Duplantis po třinácti dnech v Bělehradě znovu překonal světový rekord. Nejdříve po olympijském zlatu v Tokiu získal druhou globální trofej, první v hale. Na cestě za vítězstvím švédský tyčkař nechyboval. Čtyřmi úspěšnými pokusy se dostal až na 605 centimetrů. Nejdéle mu vzdoroval olympijský vítěz z roku 2016 Thiago Braz z Brazílie, který vylepšil jihoamerický rekord na 595 centimetrů. Bronz získal Američan Christopher Nilsen (590).

Když boj o medaile skončil, pokračovalo Duplantisovo galapředstavení. Dvakrát se k laťce ve výšce 620 centimetrů jen vznesl a podíval se na ni, napotřetí se přes ni překulil a ve dvaadvaceti letech se znovu zapsal do historie. Seniorský světový rekord překonal počtvrté v kariéře.

Na 1500 metrů obhájil titul Etiopan Samuel Tefera. V závěru přespurtoval světového rekordmana Jakoba Ingebrigtsena z Norska a výkonem 3:32,77 překonal rekord šampionátu. O sekundu vylepšil čas krajana Haileho Gebrselassieho už z roku 1999.

Závod na 60 metrů překážek, který skončil v semifinále pro Petra Svobodu, vyhrál favorizovaný Američan Grant Holloway. Po vyrovnání vlastního světového rekordu 7,29 v semifinále byl ve finále o desetinu pomalejší, ale i tak zvítězil o jedenáct setin před Francouzem Pascalem Martinot-Lagardem. Domácím fanouškům udělala radost dálkařka Ivana Vuletaová, která jako první dálkařka této sezony překonala sedmimetrovou hranici a výkonem 706 centimetrů obhájila čtyři roky staré halové světové zlato z Birminghamu. To získala ještě pod dívčím jménem Španovičová.

Halové mistrovství světa v atletice v Bělehradě:

Finále - muži:

1500 m: 1. Tefera (Et.) 3:32,77, 2. J. Ingebrigtsen (Nor.) 3:33,02, 3. Kipsang (Keňa) 3:33,36.

3000 m: 1. Barega 7:41,38, 2. Girma (oba Et.) 7:41,63, 3. Scott (Brit.) 7:42,02.

60 m př.: 1. Holloway (USA) 7,39, 2. Martinot-Lagarde (Fr.) 7,50, 3. Eaton (USA) 7,53, ...v semifinále 23. Svoboda (ČR) - nepostoupil do finále.

Výška: 1. U Sang-hjok (Korea) 234, 2. Gasch (Švýc.), 3. Tamberi (It.) a Kerr (N. Zél.) všichni 231.

Tyč: 1. Duplantis (Švéd.) 620 - světový rekord, 2. Braz (Braz.) 595, 3. Nilsen (USA) 590.

4x400 m: 1. Belgie (Watrin, Doom, Sacoor, K. Borlée) 3:06,52, 2. Španělsko 3:06,82, 3. Nizozemsko 3:06,90, ...5. ČR (Šorm, Müller, Plaček, Maslák) 3:07,98.

Finále - ženy:

800 m: 1. Wilsonová (USA) 1:59,09, 2. Hailuová (Et.) 2:00,54, 3. Nakaayiová (Ug.) 2:00,66.

Dálka: 1. Vuletaová (Srb.) 706, 2. Brumeová (Nig.) 685, 3. Ugenová (Brit.) 682.

Trojskok: 1. Rojasová (Ven.) 15,74 - světový rekord, 2. Bechová-Romančuková (Ukr.) 14,74, 3. Williamsová (Jam.) 14,62.

4x400 m: 1. Jamajka (Bromfieldová, Russellová, McGregorová, McPhersonová) 3:28,40, 2. Nizozemsko 3:28,57, 3. Polsko 3:28,59.