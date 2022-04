Stewartová si doběhla v novém osobním rekordu pro sedmý titul na 10 000 metrů

Stewartová startovala v Otrokovicích po nedávných menších problémech s kolenem, což v samotném závodě nebylo příliš znát. Favoritka závodu totiž od začátku diktovala tempo, které moc dlouho nevydržela ani celkově druhá Tereza Hrochová.

“V podstatě jsem si to odběhla celé sama, jako třeba minulý rok na půlmaratonu v Římě. Je to taková dvojnásobná radost, takové zadostiučinění. Myslela jsem, že poběžím déle společně s Terezou Hrochovou, ale odpadla docela brzy. Tuším, že ještě před druhým kilometrem, takže jsem na to zůstala sama,” říká Stewartová.

Atletka OLYMPU přitom viděla ve výkonu ještě rezervy. “Prvních pět kilometrů se mi dařilo sázet čtyřstovky, ale svižnější tempo jsem celý závod neudržela. Ještě asi nejsem úplně rozběhaná, takže jsem začala ve druhé polovině zpomalovat,” pokračuje běžkyně z česko-skotské rodiny.

“Přišly i nějaké krizičky a píchání v boku, to je ale taková klasika. Myslela jsem si, že bude super počasí, ale nakonec bylo docela teplo. Musela jsem se jít několikrát občerstvit, protože na dráze to zespodu vždycky strašně sálá,” vysvětluje Stewartová, která se přitom vzhledem k původní předpovědi těšila na ideální podmínky.

Během závodu si tak doběhla také pro občerstvení. “Musela jsem do čtvrté nebo páté dráhy, ale celkově to hodnotím strašně dobře. Jsem nadšená,” pokračuje atletka, která se novým osobním rekordem kvalifikovala na Evropský pohár v běhu na 10 000 metrů.

“Tam bude větší konkurence a dnešní závod mi ukázal, že jsem na správné cestě. Byla bych ráda, kdyby se mi v evropské konkurenci povedlo doběhnout v čase pod 32:30,” přeje si Stewartová, která by tak útočila na český rekord Aleny Peterkové (32:27,68).