Praha žila maratonem, slaví Keňan a Etiopanka. Mám to tu rád, chválil vítěz

Byl to velkolepý návrat běžecké krve do žil českého velkoměsta. Pražský půlmaraton se po nekonečných třech letech opět předvedl v plné parádě, do ulic rozptýlil na 10 000 aktivních účastníků. Navíc byl krásný den, pro vytrvalce možná až trochu moc slunečný. Šampioni Norbert Kigen (2:07:54) a Bekelech Borechaová (2:24:51) si ale užívali životních triumfů. „Miluju Prahu!“ vyhrkla Borechaová.

Vztah Norberta Kigena s Prahou měl odjakživa nádech možné romance a tentokrát to klaplo se vším všudy.

„Když jsem tu běžel naposledy, tak to vůbec nebylo špatné. Ale dneska byl můj den, tenhle den patřil mě,“ usmíval se devětadvacetiletý Keňan.

V Praze se poprvé ukázal už před šesti lety, vyzkoušel si půlmaraton i maraton. Potom přečkal nepříjemné zranění kolene, vrátil se zpět, aby mu před rokem při maratonu v covidovém pekle určeném jen pro úzkou skupinku elitních běžců ze třetího místa uniklo vítězství o pouhých jedenáct sekund. Teď už byly špalíry fanoušků na Pařížské třídě připraveny pro jeho vítězný marš. „Mám Prahu moc rád,“ radoval se Kigen.

Z vedoucí skupinky se v rozhodující chvíli trhnul a udržel se ho jen pacemaker a jeho tréninkový parťák Ronald Korir.

„Trénujeme spolu, takže ho dobře znám. Odvedl skvělou práci,“ chválil šampion.

Vítězný zážitek mu lehce pokazilo až příliš slunečné počasí. Teplota během závodu v jarních ulicích vystoupala až na 22 stupňů Celsia, a to je pro elitní výkony moc. Kigen se dostal pod dvě hodiny a osm minut, tabulkám Volkswagen maratonu ale dál kraluje výkon Keňana Eliuda Kiptanue 2:05:39 z roku 2010.

Ostré sluníčko vůbec nevadilo Keňance Borechaové, která si osobní rekord zlepšila o víc než dvě minuty a do cíle doběhla výkonem 2:22:56.

„Počasí se mi líbilo, bylo trošku teplo, ale sedělo mi to. Jen kostky mi to komplikovaly. Tvrdě jsem pracovala a jsem za tenhle osobák moc ráda,“ těšilo Borechaovou.

Teplé počasí ale přispělo k návratu tradiční karnevalové nálady do centra Prahy. Ta se ve své pravé podobě při maratonu objevila po třech letech. V roce 2020 se závod kvůli nástupu pandemie covidu nekonal, vloni mohli na start jenom elitní běžci.

„Byl krásný den. Diváci byli fantastičtí, všude fandili, bylo jich hodně, bylo to úžasné,“ líčil Jiří Homoláč, který časem 2:18:44 potřetí vyhrál maratonské mistrovství republiky. „V závěru jsem diváky ještě trochu nahecoval, bylo to nádherné, nejlepší atmosféra, kterou jsem tady zažil.“

Svůj premiérový titul vybojovala Marcela Joglová, která šla do boje po nedávných zdravotních problémech a stačil jí výkon 2:39:23. „Z atmosféry jsem nadšená. Hodně lidí křičelo mé jméno, známé a kamarády jsem na trati viděla hodněkrát,“ líčila Joglová.

Olympionička z Tokia byla navíc s mužským šampionem Kigenem v jedné sestavě v rámci soutěže Battle of the Teams. Tu pořadatelé poprvé vyzkoušeli už loni a tentokrát se do každého z šesti týmů mohli díky zprůměrování časů zapojit i amatérští běžci.

„Hodně jsem běžela na sebe, ale měla jsem to v hlavě, i na mě řvali, že jsem v týmu, tak musím makat, takže to byl nějaký bonus navíc,“ hodnotila Joglová. „Elitní běžci se soustředí na sebe a svůj výkon, ale pro masu běžců to může být motivační.“

Pražský maraton, mezinárodní závod a MČR:

Muži: 1. Kigen (Keňa) 2:07:54, 2. Woldaregay 2:08:30, 3. Zerihun (oba Et.) 2:08:44, 4. E. Kosgei 2:08:58, 5. R. Korir (oba Keňa) 2:09:53, 6. Serbessa (Et.) 2:12:37, ...10. (1. MČR) Homoláč 2:18:43, 11. (2.) Pechek 2:21:08, 12. (3.) Fejfar 2:23:26.

Ženy: 1. Borechaová (Ez.) 2:22:56, 2. Changwonyová (Keňa) 2:25:11, 3. Hailemichaelová 2:25:21, 4. Amareová (obě Et.) 2:27:57, 5. Chebetová (Keňa) 2:29:54, 6. Gideyová (Et.) 2:37:28, 7. (1.) Joglová 2:39:23, ...9. (2.) Macurová 2:45:48, 10. (3.) Pastorová 2:46:33.