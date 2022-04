Robben si zaběhl maraton: Nebyla to legrace. Slušný čas, Nedvěda by porazil

Loni ukončil fotbalovou kariéru, jejíž klubová část byla spojená především s mnichovským Bayernem, včera se někdejší útočník Arjen Robben (38 let) pustil do dalšího sportovního dobrodružství. Zaběhl si maraton v Rotterdamu, ve velmi slušném čase 3:13:40. „Nebyla to legrace, opravdu ne. Zvládl jsem to, a to je tak všechno. Byl to boj,“ prohlásil v cíli bývalý nizozemský reprezentant.