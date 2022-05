Joglová po maratonu v Praze: Chtěla jsem to uzavřít. Sluníčko miluju

Do maratonské dřiny šla s vědomím, že není v top formě. Běžkyně Marcela Joglová před měsícem po nemoci nedokončila závod v Rotterdamu a i dál ji trápily zdravotní problémy. „Poslední dobou mi to vůbec neběhalo, dlouho jsem se rozhodovala, jestli poběžím, jestli to vůbec doběhnu,“ líčila po výkonu 2:39:23 hodiny, kterým vyhrála mistrovství republiky.

Jak těžké bylo rozhodnutí postavit se na start?

„Já jsem chvilku nemohla běhat vůbec, pak jsem odletěla na Mallorku, kde jsem se spíš udržovala, jezdila jsem na kole a plavala. Tím jsem ale bohužel víc zatěžovala kotník, který mám operovaný, takže mě rozbolel. Zkrátka jsem jenom klusala, bylo cítit, že naběhané kilometry chybí.“

Jaká byla představa jít do maratonu, když jste nebyla připravená na sto procent?

„Čeho jsem se bála, byla právě ta délka. Zkoušela jsem dvoukiláky, kiláky, to jsou intervaly, to je v pohodě. Ale té délky jsem se bála. Bylo vidět, že nejsou naběhané těžké kilometry, takže jsem začala tuhnout, vadnout, ale jsem ráda, že jsem doběhla. Já jsem to opravdu potřebovala i nějak psychiky uzavřít, abych mohla začít trénovat dál.“

Jak to šlo na trati?

„Já jsem začala podle plánu, ale i tak jsem zpomalovala. Cítila jsem se dobře, dechově to bylo v pořádku, bylo to o těch nohách, že tam chybí ty kilometry. Věděli jsme, že to nějak tak může dopadnout. Jsem ráda, že jsem udržela první místo, i když je pravda, že bych chtěla mluvit v mnohem lepším čase.“

Pomůže vám do dalšího průběhu sezony, že jste závod zvládla?

„Já jsem posledně nedoběhla, chtěla jsem uzavřít nějakou tréninkovou kapitolu, abych si mohla odpočinout, úplně vypnout a pak začít znova.“

Bylo hodně teplo, vy jste ale před třemi lety na mistrovství světa v Dauhá ukázala, že vám takové podmínky docela sedí…

(směje se) „Hodně lidí si myslí, že to díky Dauhá miluju. Já miluju sluníčko a tohle počasí mi přišlo v pohodě, ne, že by to byl limit.“

Věříte si letos na vylepšení vašeho loňského osobního rekordu 2:28:16?

„Ráda bych osobák překonala. Chystám se na Evropu, doufám, že tam se mi to podaří zúročit.“

Evropskému šampionátu v Mnichově jste dala přednost před mistrovstvím světa v Eugene, podle čeho jste vybírala?

„Od začátku jsme to měli takhle nastavené, i vzhledem k tomu, že tam je větší šance na umístění jak mezi jednotlivci, tak mezi týmy. Bylo mi řečeno, že holky poběží, máme šanci se umístit.“