Špotáková v ohrožení. Pozvěte na Tretru vymítače ďábla, žádala šampionka

Barbora Špotáková na Zlaté tretře • FOTO: koláž iSport.cz Diváckou atmosféru, špičkovou konkurenci a tradici Zlaté tretry Ostrava má oštěpařka Barbora Špotáková (40) ráda. Termín v rozjezdu sezony jí ale vůbec nesedí. Z jedenácti startů v Ostravě vyhrála „pouze“ třikrát a dokonce se dovolávala vymítače ďábla. Smůla se jí drží i tentokrát. Dnes má být jednou z hvězd 61. ročníku špičkového mítinku, ale zranění její start ohrožuje. „Fakt nevím, jestli není ten stadion postavený na nějakém pohřebišti,“ nevěřícně kroutila hlavou dvojnásobná olympijská vítězka, trojnásobná mistryně světa a držitelka světového rekordu už v roce 2015. „Nějakého vymítače ďábla sem pozvěte a pak sem zase přijedu.“ Soutěž oštěpařek začíná v 16.35, z českých reprezentantek v sektoru budou Nikola Ogrodníková, Nikol Tabačková a Irena Gillarová. Postaví se jim i oštěpařská legenda a máma dvou synů? A jakých bylo předchozích jedenáct startů Barbory Špotákové na Zlaté tretře?

RAJÓNY, ZÁKOPY, PŘEŽITÍ 2006 2. místo (63,77 metrů) Přelomový rok v mnoha směrech. Při své premiéře na Zlaté tretře sice čtyřiadvacetiletá Špotáková podlehla Nikole Brejchové (65,26 metrů), ale ještě v téže sezoně překonala její český rekord (66,12 m). Posunula se na místo české jedničky a pevně se na něm drží do dnešních dnů. V létě 2006 poznala svého pozdějšího manžela Lukáše Novotného a také se stala profesionální vojačkou v Dukle Praha. „Prvních šest týdnů budu rotmistr,“ glosovala. „Nejdřív na mě čekají rajóny, pak se budu zakopávat, pak kurs přežití. Klasický přijímač.“ Právě na Tretře 2006 poprvé startoval (a vyhrál běh na 200 metrů) nenápadný devatenáctiletý mladík jménem Usain Bolt. Barbora Špotáková na archivním snímku z roku 2006 • Foto Archiv

PRVNÍ VÍTĚZTVÍ 2007 1. místo (64,94 metrů) Česká rekordmanka sice do Ostravy přijela lehce nalomená z nevydařeného startu v Evropském poháru ve Finsku, ale nakonec zůstala jen 127 centimetrů za vlastním maximem. V přímém souboji porazila i Steffi Neriusovou z Německa, která jí vzala zlato na mistrovství Evropy. Nechala za sebou také bývalou národní rekordmanku Nikolu Brejchovou (sedmé místo). Parádní formu pak Špotáková potvrdila i na zlatém mistrovství světa v Ósace. Barbora Špotáková při své druhé účasti • Foto Jan Hrouda

OLYMPIJSKÉ LADĚNÍ 2008 2. místo (66,91 metrů) Rekordní mítink. Světové maximum v Ostravě překonali Kubánec Dayron Robles na 110 m překážek (12,87 sekundy) a etiopská běžkyně Dire Tuneová v hodinovce (18 517 metrů). V začátku olympijského roku se chtěla ukázat a naladit i Špotáková. „Chtěla bych už v úvodu sezony házet daleko. Je pro mě ctí, že můžu v hlavním programu nahradit Jana Železného,“ plánovala si. Nakonec skončila druhá za Christine Obergföllovou z Německa (67,72 m). Naladila se ovšem skvěle. V sezoně zapsala světový rekord (72,28 metrů) a na olympiádě v Pekingu brala zlato. V roce 2008 už jako jedna z hvězd • Foto Jan Hrouda

VENDETA Z PEKINGU 2009 3. místo (65,92 metrů) Dvacet dva tisíc diváků v ochozech, fenomenální Usain Bolt na stovce potvrdil pozici nejrychlejšího muže světa (9,77 sekundy). A velký boj oštěpařek, které se na olympiádě v Pekingu bily o místa na stupních vítězů. Jména stejná, pořadí jiné. Zatímco v Pekingu soutěž ovládla Špotáková před Abakumovovou z Ruska a Obergföllovou z Německa, tak v Ostravě česká rekordmanka na své rivalky nestačila. Vyhrála Maria Abakumovová (66,89 m) o jediný centimetr před Christine Obergföllovou (66,88 m). Barbora Špotáková při svém pokusu na ostravské Zlaté tretře 2009 • Foto ČTK

PROČ SE MI TU NEDAŘÍ? 2010 2. místo (62,94 metrů) V dešti nestačila na objev sezony – Slovinku Martinu Ratejovou (64,68). „I když jsem se cítila super, nemůžu najít nic pozitivního,“ krčila Špotáková rameny. „Podpora publika byla výborná, ale fakt nevím, proč se mi tu nikdy nedaří. Vyhrála jsem tu jen jednou. Možná, že to prolomím za deset let, ale to už tu nebudu...“ Zajímavá prognóza. Vyšla napůl – v roce 2020 Špotáková totiž v Ostravě opravdu vyhraje. Tentokrát ji trápila i bolavá achillovka. „Nevím, jestli vůbec příští rok přijedu, vždycky se úplně třesu, co se zase stane. Je skvělé, že takový mítink v Česku je, ale já tu nemám mnoho štěstí.“ Barbora Špotáková při jednom z pokusů v hodu oštěpem • Foto Adam Böck

HNUSNÉ HODY 2011 2. místo (64,78 metrů) Odporné a hnusné hody, tak mluvila Špotáková o svých pokusech. Ale usmívala se při tom, protože délka rozhodně špatná nebyla. Nestačila pouze na Marii Abakumovovou (65,81 m). „Bohužel se ještě necítím jako v sezoně, chybí mi jiskra, hecování. Spíš to bylo přemlouvání těla, jako že už jsou závody a měla bych se snažit,“ líčila. „Pořád mi tam něco chybí. Měla jsem dobrou přípravu a trvá mi, než se tělo převeksluje na závody.“ Převekslování zvládla skvěle, na mistrovství světa v Tegu byla nejlepší. Což prorokovala i v Ostravě: „Kdo má formu teďka, nemusí ji mít v Tegu.“ Barbora Špotáková • Foto Barbora Reichová Sport

POHODA A DIVÁCKÉ PIVO 2012 1. místo (67,78 metrů) Nejlepší Tretra kariéry. Světová rekordmanka si pro sebe konečně urvala rekord mítinku a jako bonus za sebou daleko nechala letitou rivalku Abakumovou. Pochvalovala si, že oštěp nebyl v hlavním programu. Odhodila poslední pokus a teprve pak Zlatá tretra slavnostně začala českou hymnou. „To bylo moc pěkné, že se to takhle sešlo i s hymnou,“ zářila Špotáková. „Hned jsem se projela při slavnostním zahájení autem a ještě si stihla dát jedno divácké pivo a zafandit si.“ Pohodu demonstrovala i na zlaté olympiádě v Londýně. Barbora Špotáková už může povolit. Její hod dopadl skvěle a vyhrála Zlatou tretru • Foto ČTK

POZVĚTE VYMÍTAČE ĎÁBLA 2015 5. místo (58,57 metrů) Všechno špatně. Špotáková se na Tretru vrátila po tříleté pauze. Poprvé jako máma. Nevyšel jí ani jeden hod. „Samé superošklivé hody,“ kroutila nevěřícně hlavou. „Jsou tady fakt skvělí diváci a já to nejsem schopná zvládnout. Přišla jsem do sektoru a nic, nebylo z čeho brát. Fakt nevím, jestli není ten stadion postavený na nějakém pohřebišti. Nějakého vymítače ďábla sem pozvěte a pak sem přijedu.“ Přitom si hodně věřila, byla v pohodě. „Třeba už jdu opravdu do kopru, jak někteří předvídali. Ti teď mají radost. Ale zase si říkám, že tohle je lepší, než přepálit začátek sezony.“ Špotáková: V Ostravě to je zakletý Video se připravuje ...

MAŽE SI NÁS NA CHLEBA 2019 4. místo (60,01 metrů) Další mateřská pauza, tentokrát čtyřletá. Na dálku jí fandili synové Janek (2013) a Darek (2018). Z českých oštěpařek byla nejlepší, ale čtvrté místo a metry ji nepotěšily. „Nic se neděje, teď to není tak důležité,“ mávla rukou po závodě „Krásné počasí, diváci bezvadní. Klasická Tretra pro mě.“ I tak ji ocenila Nikola Tabačková. Pochválila ji, jak si soupeřky i po druhém dítěti stále maže na chleba. „No, moc ne, byla jsem zvyklá na jiné metry,“ usmála se Špotáková. „Když člověk háže míň a míň, je to takový blbý. I když to zatím žádná ostuda není, myslím si.“ Barbora Špotáková na Zlaté tretře 2019 • Foto Martin Sekanina (Blesk)

MISTRYNĚ OKULTISMU 2020 1. místo (65,19 metrů) Po osmi letech konečně prolomila ostravské prokletí a potřetí Tretru vyhrála. „Dneska to nebylo pohřebiště,“ usmívala se. „Měla jsem mentální koučink a normálně jsem si vygooglila, jak na to, aby člověk odehnal negativní energie. Přivezla jsem si talismany, dva plyšáky od dětí a připravila jsem si i rozličné okultní věci.“ Jaké přesně? To nechtěla prozradit. „Hlavní bylo, že mě tři týdny nebolely achilovky a měla jsem ze sportování zase radost. Když člověk nemůže chodit, je to na pytel.“ Barbora Špotáková ovládla soutěž oštěpařek na Zlaté tretře potřetí v kariéře • Foto Pavel Mazáč / Sport