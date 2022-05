Na Zlaté tretře bavily sprinty i napůl oholený muž: Tamberi řádil jako Bolt

Vytáhl svou skrytou identitu a jako by se celý proměnil. Gianmarco Tamberi si před ostravským závodem na Zlaté tretře znovu z poloviny oholil tvář a kontrastní obličej mu dal speciální sílu.

„Protože jsem se ze začátku sezony trochu trápil, tak jsem opět skákal jako napůl oholený muž. Je to jako moje zbraň, něco, co mě motivuje. Myslím, že se mi to dnes povedlo,“ smál se nadšený italský výškař poté, co na Zlaté tretře vyhrál výkonem 230 centimetrů.

Ten výsledek žádné tabulky nezboří, Tamberi ale předvedl publiku mnohem víc než rutinní boj s čísly. Dokonale využil zaplněného sektoru, kde běžně fandí kotel fotbalového Baníku, a kde se v úterý sdružili fanoušci především kvůli dvěma závodům v oštěpu. Ital se s nimi rychle dostal na jednu vlnu, donutil před svými skoky tleskat nejenom svůj roh, ale rovnou celý stadion. Lidem mával, ukláněl se, a po posledním pokusu střihnul dvě salta.

„Tamberi! Tamberi! Tamberi!“ šíleli fanoušci.

Svou odměnu pak dostal v křišťálové Zlaté tretře a také dortu, který si převzal na podiu na závěr mítinku na oslavu svých dnešních třicátých narozenin.

„Do mých narozenin stále zůstává nějakých šest, sedm hodin, takže mi je stále jenom dvacet devět a jsem stále mlád. Miluji dorty, ale bohužel jsem teď na dietě až do mistrovství světa. Ale možná to dnes poruším a trochu si dám,“ užíval si. „Děkuji moc organizátorům, že mi připravili takové překvapení. Věděl jsem, že mám letos formu a chtěl jsem v Ostravě skočit vysoko, protože diváci byli úplně úžasní.“

Nizozemka Femke Bolová na třístovce s překážkami poctila Zuzanu Hejnovou tím, že jí vzala nejlepší světový čas historie, výkonem 36,86 sekundy z něj po devíti letech srazila tři desetiny. A zatímco česká šampionka byla tehdy ve vrcholné formě před zlatým mistrovstvím světa v Moskvě, Bolová zazářila ve svém prvním závodě sezony.

„Jsem docela překvapená, že jsem běžela tak rychle, protože moje sezona teprve začíná. Ukazuje to, že jsem docela fit, ale na své opravdové výkony si musím ještě počkat až do vrcholu sezony,“ hodnotila Bolová.

Její výkon zapadl do parádního sprinterského večera. Díky Britu Reeceu Prescodovi viděla Zlatá tretra po dlouhých osmi letech stovku pod deset sekund. Prescod vyhrál časem 9,93 sekundy a navázal na výkon Justina Gatlina z roku 2014 (9,86).

Olympijská šampionka Jasmine Camachová-Quinnová z Portorika jen tři dny po triumfu na Diamantové lize v Eugene vyhrála závod na 100 metrů překážek v čase 12,56 sekundy.

„Trochu jsem zaspala v blocích a mám za sebou náročnou cestu, ale je to tady skvělé a závod jsem si užila,“ hlásila.

V jednom z vrcholů mítinku závodila i proti úřadující světové šampionce Nie Aliové, která se vrací po mateřské pauze. A podobné střety hvězd mimo vrcholné akce nejsou v atletice právě běžné.

„Není důvod se závodům vyhýbat,“ vysvětlila Camachová-Quinnová.

Na dvoustovce se v rámci svého rozlučkového turné ukázala legendární Allyson Felixová, ale vyhrála nadupaná Nigérijka Animatou Seyniová, která výkonem 22,21 sekundy zůstala jen 14 setin za rekordem mítinku Jarmily Kratochvílové z roku 1981.

Na mužské dvoustovce předvedli vítězný Kanaďan Jerome Blake s Američanem Elijahem Hallem další rychlý závod, v němž jim oběma naměřili výkon 20,14. Etiopan Lamecha Girma na steeplu zlepšil nejlepší světový výkon sezony (7:58,68) a americký koulař Joe Kovacs (22,25) bavil publikum sérií dalekých pokusů.

Českými hrdiny byli především tyčkařka Amálie Švábíková a dálkař Radek Juška, kteří splnili limity na evropský šampionát v Mnichově. Švábíková si zároveň zlepšila osobní rekord na 460 centimetrů.

„Určitě těší víc osobní rekord, protože se o něj pokouším už od roku 2018,“ radovala se.

Juška se proletěl na 811 centimetrů a dál už vidí dalších jedenáct dílků k limitu pro červencové mistrovství světa v Eugene.

„Je to úleva, ale směřuju na ten vyšší limit. Po dlouhé době to konečně zase takto padlo, ještě na tak velké akci, jakou je Zlatá tretra, takže perfektní,“ líčil Juška.

HITY ZLATÉ TRETRY