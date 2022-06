Desetibojařská senzace: Šebrle cepuje svůj „klon“. Kopecký sní o olympiádě

Kdysi dávno si malý kluk řekl o fotku desetibojařského šampiona. „Já měl Romana vždycky jako vzor. Jednou jsem ho potkal v hale, fotil jsem se s ním, byl to pro mě úžasný zážitek,“ vzpomíná Ondřej Kopecký. „Já ho vnímal jako vzor, nejen z atletického, ale i lidského pohledu. Vždycky mě zajímalo, jaký bude člověk, co na něm bude jiného.“

Teď má Kopecký příležitost. Olympijský šampion z Atén, mistr světa a třetí nejlepší desetibojař historie se vloni na podzim uvolil trenérsky převzít jeho kariéru a výsledky jsou zatím zcela senzační.

Před třemi týdny Kopecký v Bydhošti poprvé překonal hranici 8000 bodů, o víkendu na Slavii pak vyhrál mistrovství republiky součtem 8310 bodů. V sedmi z deseti disciplín si zlepšil osobní rekordy, na stovce mu ho pokazil jen silný vítr. Splnil limit na srpnové mistrovství Evropy v Mnichově, dostal se na dosah účasti na červencovém mistrovství světa v Eugene. Je v top ten letošních světových tabulek.

„Pořád tomu nemůžu věřit. Jsem rád, že to vyšlo, individuální disciplíny vylítly, bylo to suprový,“ raduje se Kopecký. „Takhle zvenku to vypadá, že jsem si udělal spoustu osobáků, docela o dost. Ale já jsem na tomhle makal pět let, kdy jsem se trošku trápil s tréninky, do toho jsem měl covidy, furt mi do toho něco lítalo.“

Tenhle chlapec měl talent, už před šesti lety startoval na juniorském mistrovství světa. V Pardubicích ho vychovával trenér Jiří Čechák, jenž byl i u startu Šebrleho kariéry. A právě muž, který jako první v historii vstoupil do světa 9000 bodů, na podzim převzal jeho kariéru. Domluvili se na tzv. Šeba Cupu, fotbalovém turnájku pro kamarády, který šampion tradičně pořádá.

„Já Ondru znám dlouho. Chtěl poradit už rok předtím, než jsem ho vzal. Já jsem věděl, že má ten kluk potenciál, ale že v tom má chaos, možná by i skončil. Hlavně kvůli tomuhle jsem ho vzal,“ líčí Šebrle. „Je to náročné, pochopitelně. Golf šel úplně stranou, ten hraju jednou za dva měsíce, od rána do večera jsem na stadionu.“

K tomu musí Šebrle zvládat své angažmá hvězdy Hlavních zpráv na CNN Prima News. Do trenérské práce se dlouho nehnal, kariéru ukončil už před devíti lety, ale tahle výzva mu stála za to.

Kopecký má na první pohled svůj desetiboj postavený na podobných základech jako kdysi Šebrle nebo další bývalý světový rekordman Tomáš Dvořák. Solidní rychlost, silná výška i dálka, dobré vrhy.

Kopecký má zatím slabinu v kouli, naopak ale září v tyči, která se dlouho rýsovala jako jeho možná hlavní disciplína. Skočil už 520 centimetrů a jeho potenciál je mnohem výš. Tyčkařku má i doma, chodí totiž s reprezentantkou Amálií Švábíkovou. Teď navíc nasává know-how ze zlaté éry českého desetiboje.

„Už trenér Čechák v Pardubicích mě hnedka srovnával s Romanem. Bylo to příjemné, ale hlavně bylo příjemné trénovat pod trenérem, který Romana ovlivnil, ví, co člověk potřebuje, aby šel stejnou cestou,“ líčí Kopecký. „Roman nám teď vypráví příběhy ze své kariéry. Pořád porovnává, co dělali oni. Vypráví nám, kde byli, co dělali. Roman toho prožil hodně, má co vyprávět. Všechno se to spojuje dohromady v cestu, která vede k vysokým bodům.“

Kopeckému už schází jen pár bodů, aby se v českém historickém žebříčku dostal hned za tři legendy – Šebrleho, Dvořáka a Roberta Změlíka. Jejich příklad má před sebou a z jejich cesty si bere to své.

„Klíč je v tom, že to musí být jednoduché. Zbytečně nefilozofovat, tvrdě makat. Roman má cit postavit trénink. Viděl jsem, že oni tvrdě makali a to bylo, proč byli tak dobří,“ říká Kopecký. Dřina je základní předpoklad. Olymp ale vyžaduje taky touhu, představivost, motivaci.

„Chci se dostat na olympiádu. Vždycky jsem chtěl z olympiády přivézt medaili, to je můj sen,“ říká Kopecký. „Body? Roman je hodně daleko. Přes devět tisíc… Je to možná sen, ale úplně bych se k tomu neupínal. Hezká hranice je 8600 bodů, tu mám v hlavě.“

České tabulky desetiboje

9026 Roman Šebrle 2001 8994 Tomáš Dvořák 1999 8627 Robert Změlík 1992 8339 Jiří Ryba 2000 8335 Adam Sebastian Helcelet 2017 8314 Jan Poděbradský 2000 8310 Ondřej Kopecký 2022

Světové tabulky desetiboje 2022

Garrett Scantling (USA) 8867

Damian Warner (Kan.) 8797

Kyle Garland (USA) 8720

Zachery Zemek (USA) 8573

Ayden Owens-Delerme (Por.) 8528

Janek Öiglane (Est.) 8405

Cedric Dubler (Aus.) 8393

Simon Ehammer (Švýc.) 8377

ONDŘEJ KOPECKÝ 8310