Ze stínu „Másla“? Pavel se nevzdá, ví nová česká jednička Šorm

Za své čtvrtkařské kolo na mítinku Kladno hází dostal Šorm solidní odměnu. O 22 setin potřetí v kariéře prolomil hranici 46 sekund. Je to meta, ke které se Maslák nedostal od roku 2018. Týden před mistrovstvím republiky v Hodoníně je aktuální jednička jasná.

„Je to pozitivní být v Čechách jednička,“ usmívá se Šorm. „Já bych řekl, že Pavel ještě předvede nějaký výkon, že na mistrovství republiky uděláme skvělý závod. Pavel se ještě nevzdá a budeme se pár let hecovat ke skvělým výkonům.“

Letošní české tabulky na 400 metrů 45,78 Patrik Šorm 46,34 Matěj Krsek 46,35 Pavel Maslák

Tahle vazba ostatně v Česku funguje celou velkou éru českého blesku. Chlapík s přezdívkou Máslo dokázal nepředstavitelné. Byl pátý na venkovním mistrovství světa, vyhrál mistrovství Evropy, v hale má dokonce tři zlaté jak z MS, tak z ME. Za ním ale vyrostla silná čtvrtkařská skupina a Šorm je jejím předním produktem. Mimo jiné má tři štafetové medaile z halových šampionátů.

„Když to řeknu úplně popravdě, ze začátku jsme byli trošku ve stínu. S klukama jsme běhali kolem 46,30, což si myslím, že jsou dobré výkony, ve štafetách jsme se neztratili,“ říká Šorm. „Ale zároveň to motivuje, Pavel je taky jenom člověk. Když člověk za něčím míří, jde to. Taky jsem si řekl, že chci být ve finále mistrovství světa a zjistil jsem, že to jde.“

Šorm svůj značkový výsledek předvedl na březnovém halovém mistrovství světa v Bělehradě, kde se dostal do finále a skončil pátý. Během jara o něm z tréninkových kempů chodily parádní zprávy.

České historické tabulky na 400 metrů 44,79 Pavel Maslák 45,41 Patrik Šorm 45,73 Jan Tesař 45,77 Karel Kolář 45,78 Jiří Mužík 45,78 Rudolf Götz

„Jak se říká, že sport je o hlavě, tak tohle dělá hodně. To, že člověk může závodit s nejlepšími na světě, a že jsem byl ve světovém finále, to hodně pomůže psychicky do další práce,“ říká Šorm. „Na soustředění jsem běhal skvělé tréninkové časy, o moc víc jsem toho tréninkově nezměnil. Bylo to spíš o hlavě, že jsem si dokázal, že to jde. Když na sobě ještě chvíli budu pracovat, tak to bude ještě lepší.“

Cílů má před sebou dost. Letos poběží na červencovém mistrovství světa v Eugene i na srpnovém mistrovství Evropy v Mnichově. A touží se přiblížit hranici 45 sekund, kam se v Česku zatím dostal jen národní rekordman Maslák. „Přál bych si v Eugene osobák, nejlépe v rozběhu, abych postoupil do semifinále. V Mnichově finále a tím pádem čas kolem 45,00,“ plánuje Šorm. „Běžet nějaký skvělý čas je sice hezké, ale když se pak člověk nikam nedostane, je to víceméně k ničemu. Radši budu brát, že jsem ve finále mistrovství Evropy, když to bude rychlý čas, tak to bude ještě lepší.“