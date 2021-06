Maslák přišel o rekord! Byl vzor a běhal nádherně, řekl nástupce Jirka

Pavel Maslák posunul hranice českého sprintu do jiných sfér, které teď přitahují jeho následovníky. Jan Jirka ve Zlíně potvrdil několik týdnů starý nadějný výkon z Ženevy a vymazal svého slavného předchůdce z vrcholu tabulek.

„Až do letoška bych si nikdy nemyslel, že poběžím tak rychle,“ usmíval se Jirka. „Máslo byl pro mě vždycky vzor. Běhal nádherně, vypadá to všechno bez práce, samozřejmě množství kvalitních časů ve spoustě let po sobě, je naprosto neuvěřitelné. Přesto, že to nebyla jeho hlavní disciplína. Takže ho za to pořád obdivuju a trochu vzhledem k tomu, kolik tam má výkonů, mě mrzí, že mu to beru, ale ta radost pořád trošičku převažuje…“

Dva elitní čeští sprinteři teď mají odlišné starosti. Maslák se letos na čtvrtce svým nejlepším letům ani neblíží. Ve Zlíně doběhl třetí za vítězným Matějem Krskem a Patrikem Šormem. V olympijském žebříčku mu hrozí pád mimo postupové příčky.

„Čekání bude netrpělivé,“ vzdychl Maslák k úterní uzávěrce žebříčku.

Jirka naopak chová výraznou naději, že se do olympijského Tokia na dvoustovce na poslední chvíli probojuje. Před víkendem mu v žebříčku dvoustovky na postup scházela jen dvě místa. Letos čtvrtý nejlepší čas v Evropě a navíc vítězství na silně bodovaném národním šampionátu mu dává velkou šanci.

„Nevím, jak se bude pohybovat výkonnost ve světě, může se to hodně promixovat. Ale tohle by mě mohlo posunout o hodně bodů dál. Já věřím, že by tohle na postupové místo mělo stačit,“ řekl Jirka.

I při národním rekordu musel o vítězství tvrdě bojovat s jednadvacetiletým Tomášem Němejcem, který za ním v nejlepším čase kariéry zůstal jen o osm setin.

„Říkal jsem si, že je buď neuvěřitelně rychlej, nebo já neuvěřitelně pomalej. Bylo to zvláštní. Běžel fantasticky,“ usmíval se Jirka.