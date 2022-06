1/2Maratonu Olomouc dominovali Ukrajinci, závod přilákal i v horkém počasí 6600 běžců

Králem Mattoni 1/2Maratonu Olomouc je Vitaliy Shafar. V závodě, který se chlubí pětihvězdičkovým certifikátem Evropské atletiky, se nejlépe vypořádal s horkým počasím a do cíle doběhl v čase 1:05:31. „Bylo to tady úžasné. Nádherný zážitek. Běželo se mi výborně,“ radoval se Shafar. Šampionkou mezi ženami se stala jeho krajanka Valeria Zinenko. Jednadvacetikilometrovou trať zvládla za 1:12:51. „Jsem ráda, že jsem ten závod vůbec dokončila. Jsem zvyklá běhat desítku, takže na šestnáctém kilometru mi moje nohy říkaly: Vrať se! Ale zvládla jsem to a jsem moc šťastná, že jsem tu mohla být,“ jásala Zinenko. V ulicích hanácké metropole se do sobotních závodů zapojilo téměř 6600 běžců, včetně dm rodinného běhu. „Dvanáctý ročník Mattoni 1/2Maratonu Olomouc se nesl v parádní atmosféře. Jsem rád, že se nám Olomouc znovu podařilo rozběhat,“ uvedl prezident organizačního výboru RunCzech Carlo Capalbo.

Startovní listina závodu slibovala dramatickou podívanou. Z Horního náměstí se na trať vydalo několik olympioniků. Všem ale ukázal záda Ukrajinec Shafar. „Moc děkuju fanouškům, jak nás Ukrajince podporovali,“ prohlásil Shafar, za nímž doběhl s odstupem devadesáti vteřin Rumun Gavril, třetí skončil Gruzínec Kharazishvili. Prvním Čechem v cíli byl Jiří Homoláč (1:11:13). „Ten závod byl těžký, mně nějak poslední roky nesvědčí to teplo. Bojoval jsem, co mi síly stačily. Bylo to velmi náročné. Dlouho jsem si takhle hodně nemákl, hrozný,“ konstatoval Homoláč. „Atmosféra tady ale byla opět vynikající, moc všem děkuju.“

Nejlepší formu mezi ženami ukázala Ukrajinka Zinenko. I ona chválila ohromnou podporu diváků kolem trati. „Fanoušci byli neuvěřitelní, blázniví a ohromně přátelští. Cítila jsem, že mi přejí úspěch možná i víc než ostatním závodnicím, protože jsem z Ukrajiny, kde, jak dobře víte, je válka,“ vysvětlila Zinenko. Pomyslné stříbro brala Belgičanka Verbruggen, která na vítězku ztratila 59 sekund, na stupně vítězek se probojovala česká hvězda Eva Vrabcová Nývltová (1:17:16). „Bylo to strašně těžké. Už vím, že i běhání moc bolí. Jsem ale ráda, že jsem si od posledního závodu zlepšila o dvě minuty čas a moje forma jde nahoru,“ oddechla si Vrabcová Nývltová. „Lidi skvěle fandili. Bylo to tady úplně úžasné, ale to jsou všechny závody RunCzechu,“ doplnila česká olympionička.

Mattoni 1/2Maraton Olomouc ale nepatřil jen profesionálům. Perfektní atmosféru si užilo celkem 6600 běžců. Ať už v rámci hlavního závodu, štafety, 2Runu nebo tříkilometrového dm rodinného běhu, jehož ambasadorem byl slavný fotbalový reprezentant David Rozehnal, bronzový medailista z mistrovství Evropy 2004.

Mattoni 1/2Maraton Olomouc je považován za nejprestižnější závod na Moravě a velmi přispívá k propagaci města. V návaznosti na organizaci a konání závodu byla v roce 2019 dle nezávislého průzkumu vygenerována celková iniciovaná spotřeba ve výši 33 milionů korun, celkové tržby v multiplikaci za rok 2019 činily dokonce 65 milionů korun. Ve veřejném rozpočtu tak díky závodu přibylo 13 milionů. „Je to největší sportovní svátek v celém Olomouckém kraji. Je úžasné, že se lidé po covidu zase vrací ke sportu a věřím, že se to bude jen zlepšovat,“ dodal primátor Olomouce Miroslav Žbánek.